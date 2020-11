Examen a los fichajes

El Huesca quiso hacer una apuesta segura este verano. Recogió el laboratorio de los experimentos y cotizó en la Bolsa de los valores sin riesgo. La composición de sus fichajes tenía un perfil copiado: jugador con experiencia en Primera. Acortar los plazos de adaptación, salvo la excepción de Idrissa Doumbia, era una de las razones de esta decisión. Al borde del primer cuarto de competición se puede realizar una calificación muy amplia de su participación en la estructura que maneja Míchel Sánchez. La continuidad del bloque del ascenso ha dejado pocos huecos para el brillo de los nuevos, aunque hay niveles distintos de resiliencia.

Dimitros Siovas y Andrés Fernández sí se han incrustado en el once con total firmeza. Lo suyo ha sido llegar y triunfar. Tanto que son dos de los tres jugadores, el otro es el omnipresente Mosquera, que han completado todos los minutos de juego. El caso del guardameta puede considerarse más habitual por la idiosincrasia de su puesto, con menos carga táctica. Su experiencia en la categoría le ha hecho superar en el pulso inicial a Álvaro Fernández, propietario del arco en la campaña anterior. El murciano mantiene un notable nivel, sin concretar fallos gruesos (15 paradas y 15 goles encajados) pese a ser el segundo más goleado en LaLiga.

El centro griego ha sido titular y nunca ha sido sustituido en los siete partidos que ha jugado (720 minutos). Se perdió el debut en Villarreal porque no estaba, pero desde su llegada ha sido fijo en el centro de la defensa, alternando de pareja con Jorge Pulido o Pablo Insua. Firmeza atrás (18 cortes, el que más), poderío aéreo (más de tres ganados por encuentro) y errores puntuales a los que ha sumado un gol, el marcado de cabeza al Valencia. Por ello es un imán en las jugadas a balón parado (seis remates y cuatro a portería) y un constructor del juego desde atrás con pases cortos (83% de acierto) o en largo (27).

Un paso por detrás se encuentran tres piezas que han alternado el once con el banquillo. Pablo Maffeo (430 minutos jugados) se constituyó como titular indiscutible en las dos primeras jornadas. Su aporte en el Girona le hizo poseedor del lateral derecho. Suyo fue el tanto inaugural en Villarreal en una jugada de ingeniería fina que culminó en su tarea más plausible: la llegada. Sin embargo, una lesión muscular, lo apartó dos jornadas y pese a recuperar el puesto ante la el Valladolid, la Real Sociedad y el Real Madrid, cedió su hueco a Pedro López ante el Eibar, viendo si lo alterna o recupera en el futuro. Sorprende que solo ha completado un centro al área, 0’2 por encuentro (por los 1’7 de Javi Galán en el otro costado).

Su compañero en Montilivi, Borja García es el tercer fichaje más utilizado (504). Como mediapunta o desde la izquierda, el madrileño no termina de explotar sus cualidades técnicas. En ocho participaciones, ha salido en seis como titular, pero únicamente ha completado un partido (Real Sociedad). Es el séptimo pasador del equipo (234) y el sexto que más ha tirado (6, cuatro de ellos dentro del área) sin que ninguno de ellos revirtiera en ningún gol.

Sandro fue el último en llegar y el más rápido en marcar. La lesión de Okazaki y la poco confianza en Escriche lo han elevado a acompañante de Rafa Mir en dos ocasiones, siendo suplente en otras dos (202 minutos en total). Su primer toque fue un gol, nada más salir al campo a los veinte segundos ante el Valladolid. Su labor se centra en los intangibles, creando espacios a sus compañeros, peleando los duelos y no tanto en los disparos (únicamente dos).

Al margen podemos situar a Javier Ontiveros. El marbellí no ha terminado de cazar la oportunidad que le ha ido brindando Míchel. Extremo, el joven cedido por el Villarreal se ha convertido en el rol de revulsivo, una de las primeras opciones de la rotación (213 minutos, cinco presencias como suplente), siendo titular ante el Valladolid y el Real Madrid. No ha jugado más de una hora seguida en ningún partido. No termina de aplicar su valentía en el desborde en un grupo más dado al pase que a la circulación propia, aunque ha producido una asistencia de pillo (1-2 de Rafa Mir al Valladolid) y ha probado sin acierto el tiro en ocho ocasiones, aunque seis desde posiciones alejadas, siendo el cuarto que más prueba a puerta.

En la profundidad han quedado Gastón Silva e Idrissa Doumbia, precisamente ambos lesionados para el próximo choque ante el Osasuna. El uruguayo, que recibe elogios por su actitud en los entrenamientos, ha sido testimonial (44 minutos) como lateral o central en los minutos finales de tres encuentros (Atlético, Real Sociedad y Real Madrid). Doumbia, el último en llegar, sólo ha tenido un par de minutos ante el Eibar.