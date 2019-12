La experiencia es un grado

La primera fue en la frente. En la edición inaugural de la San Silvestre de Zaragoza pasó lo que nadie quería. Hubo un fallecido. La llegada en el 2005 era en la Plaza del Pilar. Nada más alcanzar la meta Eduardo Barril se desvaneció y fue trasladado al Miguel Servet donde falleció. Barril era un futbolista del Venecia de 61 años. «Los inicios fueron durillos. Nos dejó a todos flasheados. Atendí a Eduardo Barril. Ahora le mandamos flores todos los años al cementerio», dice Santiago Salvador, el director técnico de la carrera y presidente del Zurita.

La San Silvestre de Zaragoza era una necesidad por aquellos años para la capital aragonesa. Cada vez practicaban más personas la carrera a pie. Incluso hubo una prueba reivindicativa en la Plaza del Pilar en la tarde del 2004 que encabezaban Santiago Chivite, el presidente del Olimpo, y Luis Pastor, que era concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Fue el propio Luis Pastor, que era concejal del distrito de La Almozara, el barrio donde vivía, el que se puso en contacto con el Zurita, el club de atletismo de aquella zona de Zaragoza. «Un día Pastor vio a José Luis Villalba, el presidente del Zurita, y le comentó si se atrevían a organizar la San Silvestre». Villalba era un antiguo fondista parco el palabras. «Hay un veterano que indicaba que Villalba decía tan solo una cosa al año. Si contaba contigo cuando llegaba la San Silvestre», afirma con ironía Santiago Salvador.

La carrera fue creciendo en su primera etapa empujada por el bonito circuito urbano y la significativa fecha. «Llevaré 16 años en el Zurita. Mi hija empezó a correr a los 9 años y la seleccionaban para disputar los Nacionales escolares de cross. Fichó por el Zurita y ahora tiene 24 años y Villalba me dijo que necesitaba gente para la junta directiva», explica.

Fue en 2013 cuando abandonó la presidencia de la Asociación Deportiva Jerónimo Zurita José Luis Villalba. Fue entonces cuando tomó el bastón de mando Salvador. «En estos años la entidad ha cambiado mucho. Es un club de cross, medios maratones y maratones. Hemos creado la sección de montaña y contamos con 74 fichas y cuatro entrenadores. Hay que nombrar a Amalio Cortés, al que hemos nombrado socio honorífico del club y sigue con nosotros».

La San Silvestre Zaragoza-El Rincón está ahora entre las cinco mejores carreras de asfalto de la capital aragonesa. «Hay pruebas con más marketing y presupuesto que la nuestra. En los últimos años hemos subido 200 participantes en cada edición. Este año han sido 300. Pero en la siguiente edición podría cambiar el ciclo». Reconoce que no sabe dónde tiene esta carrera el techo. «Si quisiéramos ampliar habría que dar dos vueltas o cambiar el punto de salida y de llegada», explica Santiago Salvador.

El engranaje de la carrera se inicia en enero. «La documentación la preparamos en el Ayuntamiento en mayo y la rueda de prensa marca la recta final. Desde el 26 de diciembre es un sinvivir, dormir cuatro horas diarias, levantarte y pensar solo en la carrera. Es una vorágine en la que movilizamos a todo el club». El pasado domingo por la mañana los voluntarios prepararon las 5.000 bolsas del corredor en la Feria del Corredor ubicada en el Centro Cívico de La Almozara y ayer 27 personas entregaron los dorsales desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde.

El recorrido

La carrera se inicia este martes a la altura del Teatro Principal a las seis de la tarde. Serán cinco kilómetros en los que los participantes se adentrarán en la margen izquierda por el Puente de Hierro, regresarán al centro por el Puente de Piedra y llegarán a meta tras superar la subida de San Vicente de Paúl. Los favoritos son Carlos Mayo y Cristina Espejo. «Dividimos el circuito en cinco sectores. Se baliza con cinta y vallas desde las tres de la tarde. No se para el tráfico hasta diez minutos antes de la salida». Salvador destaca la colaboración de la Policía Local. «Habrá un mínimo de 50 efectivos. Se lo toman muy en serio y no lo hacen como un trabajo, sino por beneficio de la carrera porque muchos participan en populares». Todo se desmonta muy rápido. «A las ocho de la tarde está todo limpio. No queda una valla y se ha desmontado el escenario», concluye.