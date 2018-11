La falta de acierto castiga al Fútbol Emotion (2-2)

El Fútbol Emotion Zaragoza no pudo vencer al Viña Albali Valdepeñas y se tuvo que conformar con un empate (2-2) en un duelo en el que dispuso de numerosas ocasiones para ganar pero que no terminó de materializar por la gran actuación de Mendiola y la falta de puntería en los disparos. El equipo visitante no bajó la intensidad competitiva y eso le permitió lograr un punto.

A pesar de estar en descenso, el Viña Albali Valdepeñas fue un hueso muy duro de roer, un equipo incómodo y pragmático que tiró de veteranía y planteó muchos problemas al Fútbol Emotion Zaragoza. El primer tiro serio fue de Dani Santos antes de Retamar, con un tiro pegado al palo izquierdo, y Chicho tras el posterior saque de esquina, estuvieran cerca de inaugurar el marcador. El equipo aragonés planteó varias acciones más de peligro con David Yera y Esteban como protagonistas, pero sin acierto. Los visitantes se adelantaron con un tanto de Thiago Cabeça, que regresaba al Siglo XXI, donde jugó la campaña pasada, que fue contrarrestrado en tres minutos por Retamar.

El Valdepeñas volvió a adelantarse antes del descanso por mediación de Kike (m.18) y de nuevo respondió el Fútbol Emotion casi sobre la bocina por mediación de Esteban. En la segunda parte, las ocasiones de gol locales no entraron y el partido acabó 2-2.

3Fútbol Emotion: Bernad, Retamar, Chicho, Tejel y Modrego --cinco inicial--. Farinha, Villanueva, Tabuenca, Yera, Esteban y R. Felipe.

3Valdepeñas: Mendiola, Mimi, Dani Santos, Kike y Thiago Cabeça --cinco inicial--. También jugaron José Ruiz, García y Zamo.

3Goles: 0-1, m. 9, Cabeça. 1-1, m. 12, Retamar. 1-2, m. 18, Kike. 2-2, m.20, Esteban.

FÚTBOL EMOTION 2

VALDEPEÑAS 2