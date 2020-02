La Federación elige a los atletas que competirán en el Nacional

Fernando Esperanza, el responsable del sector de fondo de la territorial, ha dado a conocer las selecciones que competirán, en los Campeonatos de España de cross individual que se disputarán en Zaragoza el 8 de marzo. De los 36 atletas, los club que más aportan es el Alcampo Scorpio, con 13 atletas, por los siete al Zenit Twinner y los tres del Oroel. La punta de lanza será el magnífico equipo absoluto que liderarán Toni Abadía y Carlos Mayo, y que lucharán por las plazas del podio. Junto a los zaragozanos completan el equipo Víctor Puyuelo, Fernando Gil, Omar Oughzif y Jesús Olmos. Este conjunto puede luchar por los metales.

El conjunto absoluto femenina lo encabeza Cristina Espejo y lo completan Shirley Kap, Raquel Miró, Olga Rabadán, Isabel Macías y Alicia Pérez. En sub-23 el equipo masculino está compuesto por Kiprop Cheruiyot, Eduardo Menacho, Dani Osanz, Sergio Latorre, Miguel Gómez, Iñaki Inda y en mujeres por Isabel Linares, Lorena Sisamón, Cristina Franco, Alba García, Nerea Izcue y Erika Torner.

En sub-20 masculino un valor seguro es Pol Oriach. También correrán Pablo Arguinday, José Antonio Martínez, Miguel Carcas, Javier Martínez y Juan Moura. Por último, en sub-20 femenino competirán en el Parque Lineal de Plaza Ángela Giménez, Paula Giménez, Noemí García, Blanca Sayas, Elvira Ponz e Inés Arqued.

No ha sentado muy bien en algunos técnicos la decisión de Fernando Esperanza sobre algunos de los atletas que no han sido seleccionados. «Acepto la decisión de Esperanza, aunque discrepo y no la comparto. El criterio que debería de haber seguido era llevar a la mejor selección posible y no lo ha hecho», decía el técnico Fernando García, que esperaba que se seleccionara a la sub-18 Nuria Peinado. En el mismo caso están tres atletas del Zenit. Son Olatz Flores, Manu Fernández y Raquel de Francisco, que prepara Jesús Romero. El caso más doloroso es el de Flores. Ganó varios crosses al inicio de la campaña, sufrió una operación, va cogiendo la forma y no ha sido designada ni como segunda reserva.