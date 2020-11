La Federación y el Zaragoza CFF, citados este martes en los juzgados

El conflicto entre la Federación Aragonesa de Fútbol y el fútbol femenino de la comunidad continúa abierto. Este martes a las 10.00 horas el organismo se reúne en un juicio civil con el Zaragoza CFF, club con el que hasta hace poco más de un año tenían un contrato para que el conjunto utilizase los campos de la Federación para cualquier actividad deportiva. Allí era donde entrenaban y jugaban las niñas de los equipos base. Además, en el Pedro Sancho disputaba los partidos de la Liga Reto Iberdrola el primer equipo.

Pero el estadio se adjudicó al CD Ebro después de aumentar la tarifa por su utilización a 30.000 euros. El club reaccionó publicando un comunicado en el que explicaba que interpretaban estos hechos como discriminación. La Federación, por su parte, suspendió el contrato con los equipos de la base e instó a rectificar al Zaragoza CFF, que no lo hizo y sus niñas no pudieron seguir entrenando en los campos. Más de un año después vuelven a los tribunales ambas entidades y se decidirá si la Federación podía o no rescindir este contrato de forma unilateral.

Además de este juicio, el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, y su junta directiva también tendrán que hacer frente a un proceso penal, ya que el equipo aragonés también denunció por coacciones a estos representantes. La denuncia se admitió a trámite y el juicio, que estaba fijado para el 24 de noviembre, se pospuso. Primero los abogados del presidente de la federación pidieron que tuviese lugar después del juicio civil, a lo que iban a oponerse desde el club de fútbol femenino. Pero antes de que tuvieran la oportunidad, el encuentro tuvo que cambiar de fecha porque los abogados del conjunto zaragozano habían estado en contacto estrecho con un positivo por covid-19.

Por lo tanto, este martes se resolverá uno de los conflictos que tiene pendiente el fútbol aragonés. Hasta ahora, los equipos de fútbol base del Zaragoza CFF se han repartido por diferentes instalaciones de la capital aragonesa, mientras que el primer equipo ya ha disputado toda una temporada en el Enrique Porta de Villanueva y va en camino de la segunda. Por lo que el club cree que, aunque les den la razón, «el daño ya está hecho».