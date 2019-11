Federer tumba a Djokovic y le da el número 1 a Nadal

Roger Federer le ha puesto en la mano el número 1 a Rafael Nadal con una contundente victoria ante Novak Djokovic por 6-4 y 6-3. El tenista mallorquín no tendrá que esperar al final del torneo para confirmar por quinta vez en su carrera acabar el año como número 1. Este viernes la única preocupación de Nadal será ganar a Stefanos Tsitsipas para clasificarse para las semifinales de la Copa Masters. A sus 38 años, Federer, que había perdido en su debut ante Mateo Berretini, ha dado una lección.

La venganza es un plato que se sirve frío. Y Federer se tomó una buena revancha ante Djokovic de la última ocasión que se enfrentaron en la final de Wimbledon. Entonces el tenista serbio le arrebató el título de la mano en un quinto set que se decidió en el tie break por primera vez en la historia del torneo (14-12) y en el que Federer dejó escapar dos match balls con 8-7 en el quinto set y servicio en su poder.

Desde entonces ha pasado mucha agua por debajo del puente", había dicho Federer sobre el partido cuando el sorteo le emparejó al mismo grupo de Djokovic. "Me gusta volver a jugar contra él. Es otra oportunidad. Esto no es Wimbledon. Estamos aquí para otra cosa, recalcó. Y este jueves lo ha demostrado ante 18.000 aficionados que abarrotaban las gradas del O2 Arena de Londres.

Monólogo del suizo

Desde el primer set las no han empezado bien para Djokovic. El tenista serbio ha cedido su saque muy rápido (2-1) y Federer, apoyado en su saque (8 aces y 83 % de primeros servicios), no ha dejado escapar la ocasión para apuntarse la manga. El suizo no solo ha dado una lección desde el punto de servicio si no que se ha mostrado impecable con su juego en pista (8 golpes ganadores y un solo error no forzado) al que Djokovic no sabía como frenar.

El monólogo de Federer continuó en la segunda manga. Djokovic pudo cortarlo en el cuarto juego en el que dispuso del primer break point tras una hora. Se le escapó y en el siguiente Federer se lo rompió a él (3-2). Una ventaja que el suizo ya no dejó escapar para apuntarse la victoria en 1 hora y 13 minutos. Federer estará por 16vez en la penúltima ronda de un torneo que ha ganado en seis ocasiones. Su próximo rival podría ser Rafael Nadal.