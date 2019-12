Fernando Zorrilla y María José Pueyo se imponen en Vadorrey

Estaban a punto de dar las once de la mañana en las márgenes del Ebro. Junto al embarcadero de Vadorrey el día era ideal para dar una vuelta con la familia, practicar nordik walking, ir en bici o sacar al perro a dar un paseo. Pero muchos se esforzaron por hacer un trote de 5.000 metros. Para ello se apuntaron a la tercera edición del 5K Contra la ELA, una prueba solidaria que organiza la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

A las once se dio la salida a la marea humana. Era un bonito recorrido totalmente llano que daba la vuelta por un tramo del Ebro junto al Azud. Muchos llevaban la camiseta conmemorativa verde. También había entre los participantes muchos deportistas vinculados con el triatlón o el duatlón o grupos de entrenamiento como los de Run&Fun o del equipo de María José Pueyo. También había algún que otro corredor con su perro y al final del pelotón, los andarines.

Pese a que era una carrera popular y festiva, los primeros se lo tomaron a pecho y salieron con el cuchillo entre los dientes. Fue Agustín Moreno, el maratoniano del Zuera, el que llevó al iniciativa para intentar descolgar a sus rivales. Pero al final dio un tirón el triatleta Fernando Zorrilla y ganó la carrera. Segundo fue Agustín Moreno y tercero Daniel Tolosa. «Moreno es un atleta muy bueno y no me lo podía jugar con él al final porque es más rápido que yo. Lo he dejado a falta de dos kilómetros y he ido con el corazón en la boca hasta el final», indicaba el ganador.

Para Zorrilla, lo importante era apoyar a Jorge Gayá, por el que se organiza la prueba. «Está bastante grave al tener una ELA muy desarrollado. Ahora está mal y va con silla de ruedas. Era uno más de nosotros, padre de hijas y ha ido perdiendo facultades. Hoy ha estado apoyándonos en meta», explicaba este físico de 27 años.

En mujeres venció una histórica como María José Pueyo, que llegó por delante de Ester Clavijo. «La motivación es buena y así suelto piernas antes de las Navidades. Además, venimos toda la grupeta a correr», explica Pueyo. «Otro de los motivos para participar es por el marido de una chica que entreno que sufre la ELA. Por eso no hay mejor razón para venir aquí», indicaba la oscense, que se tomó la carrera como un test de cara a la San Silvestre Vallecana.