Al fichaje de Alocén por el Real Madrid solo le falta ser oficial

Cómo dije ayer es una situación bochornosa.. Al final del asunto la culpa la tiene la situación de absoluta debilidad de los clubes aragoneses que no son capaces de pagar lo que deberían y por tanto proteger cómo deberían a los jugadores que llevan años formando.. y si me dicen que no pueden pagar más pues es problema estará en las normas. Si no se puede cambiar para que tenemos canteras?? Si luego por dos duros vienen a llevárselos .. merece la pena?? La temporada pasada uno al Valencia otro a Barcelona y ahora al Madrid... Y ya no digo nada del fútbol..