La fiesta de los populares

El XXII EDP Medio Maratón Zaragoza volverá a ser la gran fiesta de los atletas populares. La carrera que organiza el Running Zaragoza y que comienza este domingo a las 9.00 horas en el Paseo Echegaray, entre los puentes de Piedra y de Hierro, es la gran referencia de las pruebas de asfalto en Aragón por participación, ambiente y organización y conforma la trilogía de pruebas primaverales de asfalto en la capital aragonesa junto al maratón, que se disputa el 7 de abril y el Caixabank 10K, que se celebra en las calles de Zaragoza el próximo 27 de mayo.

La prueba se presentó en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza y contó con la presencia de Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deporte, Roberto Oriol, responsable de ventas de la empresa patrocinadora EDP, Fernando Arcega, jefe de patrocinios de Ibercaja y David Constante, el director de la carrera.

El mayor éxito de la prueba es que no hay novedades con respecto al año pasado y que en la línea de salida se citarán unos 3.300 atletas. Aunque no se espera que se bata el récord de hace dos años, en el que participaron 3.600 corredores, el listón se sigue manteniendo muy alto. «Sin los patrocinadores y el número de corredores no podría continuar la prueba. Con un poco de suerte podremos contar con unos pocos más de corredores que el año pasado», explicaba Constante en la rueda de prensa.

El circuito es el mismo del año pasado y dará gran importancia a la margen izquierda del Ebro. Parte en el paseo Echegaray y transita en los primeros metros por el puente de Santiago, la avenida de los Pirineos, Valle de Broto, San Juan de la Peña y supera el puente de Piedra, para ir y volver por el puente de Hierro y hacer una larga travesía de tres kilómetros por Echegaray y Caballero para afrontar los últimos kilómetros de la primera vuelta que acaba en la plaza del Pilar. La segunda vuelve a visitar la margen izquierda, alcanza el puente de la Z-30, el punto crítico de la carrera en el kilómetro 17 y se interna de nuevo en el casco viejo para acabar en la plaza de Pilar.

Los cabezas de cartel de la carrera serán los hermanos Puyuelo, Agustín Moreno y José Antonio Casajús en hombres y Clara Playán y Eva Morraja en mujeres. El porcentaje de participación femenina será del 20%, el 24 % será de residentes de fuera de Aragón y colaborará con la carrera Medicus Mundi y Proyecto Hombre.