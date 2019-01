Fikre se impone en el Memorial Alós y Toni Abadía se retira

Hubo de todo en el XLII Memorial Jesús Luis Alós que se disputó en Huesca. Frío, un viento helador, sol, lluvia... Una mañana pestosa para correr. Era casi una heroicidad quedarse solo en carrera desprotegido del aire. Los ganadores fueron el etíope Workheh Fikre y la navarra Nerea Izcue. La competición del calendario nacional de cross tenía un importancia añadida puesto que se celebraba el Campeonato de Aragón de cross individual. Hubo sorpresa y ganaron la navarra Nerea Izcue y el zaragozano Jesús Olmos.

El Intec Zoiti hizo un cambio muy importante. Pero le salió medianamente bien el experimento. Por la obras en el Parque Municipal se trasladó la carrera a un circuito más de cross-cross. Era el Cerro de San Jorge. Pero debido a la lejanía del centro acudió menos público. Además la Zoiti no tuvo suerte con la apuesta de Abadía. El corredor del Nike se vio obligado a retirarse nada más empezar el cross.

En el mismo instante que Roberto Dieste, el presidente del Intec Zoiti, que llevaba la megafonía, loaba la figura de Abadía, este notó un pinchazo en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Para no arriesgar decidió pararse. «El jueves ya me dolió entrenando. No sé si es una rotura, pero viajaré mañana a Madrid para ver lo que tengo», explica tras su retirada.

Desde el inicio salió tirando Víctor Puyuelo. Pero fueron fuegos artificiales. Sobre 10.100 metros, tras el abandono de Abadía se puso a tirar Fikre y ya no dejó la cabeza en toda la carrera. Tras el corría Ibrahim Ezzaaydouny, que venció el sábado en el Memorial Juan Manuel Juan Boix de Zaragoza.

Por detrás salió como una bala Jesús Olmos, el atleta-frutero. En ocho kilómetros Juan Carlos Dutrey ya no le pudo capturar. Olmos fue de más a más y en ningún momento aflojó. El atleta del Añares, que lleva tan solo tres años haciendo atletismo, cogió moral sabiendo que podría ser campeón de un título tan prestigioso como el de Aragón de cross. Por detrás corrían en solitario Dutrey, García, Víctor Puyuelo, Alberto Puyelo y más atrasado el grupo con los promesas Menacho, que ganó el título de su edad y Dani Osanz y los absolutos Sábado, Luis Agustín y Armando García.

Todo siguió igual hasta la meta. Fikre se llevaba un nuevo triunfo para África en el Alós, segundo era Ezzaydouny, tercero Olmos, cuarto Dutrey y quinto Víctor Puyuelo. Dutrey, que perdió una gran oportunidad de ganar el Regional. Ya lo avisó en el Cross de la Montaña. «Cualquier día nos dará un susto Olmos». Tenía razón el corredor de la Zoiti. «Es una sorpresa el título y una pena que Toni se haya lesionado, porque iba a ganar sí o sí. He visto un momento que se ha apartado a la derecha y se ha parado. He mantenido el ritmo toda la carrera», decía Olmos, un hombre ambicioso. «Quiero estar entre los 25 primeros del Nacional de cross y hacer 29 pelados en los 10K de Laredo», decía el zaragozano.

LA PRUEBA FEMENINA / Nerea Izcue fue una relativa sorpresa, porque era una de las favoritas. Esta espigada estudiante de Matemáticas nacida en la localidad navarra de Villatuerta pertenece al inagotable vivero de Alfredo García, tiene ficha por Aragón y vive en Zaragoza. En un circuito de cuestas de 7.600 metros no quiso seguir el ritmo suidicida de Ortiz y en el tresmil la atleta del Alcampo Scorpio 71 se puso en cabeza.

Ya nadie pudo seguirla. Por detrás corrían solas Ortiz, la ultrafondista Alicia Pérez, que realizó una gran carrera, la vizcaína June Arbeo y juntas Linares, Kap, Pintanel y Torner. Izcue mantuvo las posiciones hasta meta, ocupando las restantes plazas del podio Ortiz y Pérez, realizando un impresionante vuelta final Linares, que fue quinta y tercera aragonesa.

«No esperaba ganar. Venía a disfrutar y clasificarme para el Nacional promesa. Lo que pasa de 5.000 es mi terreno y cuando se ha ido Ortiz he pensado que la carrera era muy larga. He recortado y me ha salido bien», decía Izcue, cuyo objetivo es «el Nacional de cross y el 3.000 indoor». En júnior ganaron Sergio Latorre y Raquel de Francisco, en juvenil Manuel Martos y Olga Montañés y en cadete Javier Moliner y Rahil Labraoui.