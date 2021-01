'Filomena' aplaza cinco partidos de Primera y Segunda

El fútbol no está siendo ajeno al caos que 'Filomena' está causando en España y especialmente en Madrid. Cinco partidos de Primera y Segunda han sido aplazados, entre ellos el Atlético-Athletic que debía disputarse esta tarde a partir de las 16.15. También la liga femenina está sufriendo el caos generado por la tormenta de nieve, con el Barça indignado y desconcertado tras verse obligado a viajar hasta Madrid para, una vez allí, conocer la suspensión de su duelo con el Madrid CFF.

El Atlético sumará uno más a su lista de partidos pendientes después de que la Liga confirmarse el aplazamiento sine die de su partido contra el Athletic en el Wanda Metropolitano. El conjunto de Marcelino García Toral llegó a volar el viernes por la tarde hasta la capital, pero debido a las condiciones meteorológicas el avión sobrevoló varias veces Barajas sin que le pudieran conceder pista y tuvo que regresar a Bilbao.

Barajas cerrado

La idea era volver a volar este sábado, pero el cierre del aeropuerto lo hacía imposible. También se preveían dificultades para que la propia plantilla del Atlético y el equipo arbitral llegasen al estadio, en este caso debido al mal estado de las carreteras en la zona. Así las cosas, la Liga solicitó al Comité de Competición la suspensión del encuentro argumentando además del cierre de Barajas "la imposibilidad de disponer del campo en condiciones óptimas". "La fecha de disputa del encuentro se comunicará en los próximos días y deberá ser una de las fechas disponibles del calendario de competición", añadió el organismo.

Este mismo sábado también se ha dado a conocer que el Elche-Getafe del domingo quedaba aplazado hasta el lunes a las 19.00 horas debido a las dificultades del equipo de José Bordalás para desplazarse hasta el Martínez Valero, pero en el caso del Atlético-Athletic no cabía esa posibilidad. Los de Simeone se enfrentan este martes al Sevilla (partido aplazado de la primera jornada), con lo que habrá que esperar a que el Athletic caiga eliminado en la Copa (los colchoneros ya lo hicieron contra el Cornellà) para encontrar un hueco en el calendario.

En segunda División tampoco se jugarán este domingo tres choques con equipos madrileños implicados: Mirandés-Rayo Vallecano, Alcorcón-Albacete y Leganés-Almería. Las nuevas fechas también están aún por decidir.

Valencia-Valladolid y el Osasuna-R. Madrid

Otro partido que puede estar en el aire es el Valladolid-Valencia del domingo. En Pucela trabajan para tener a punto el césped de Zorrilla, conocido no por capricho como el estadio de la pulmonía. El Valencia anunció que adelantaba su plan de viaje y volaría este mismo sábado, pero la Liga finalmente le ha recomendado que lo haga el mismo domingo, cuando las condiciones deberían ser más benignas.

Algo similar ha ocurrido con el Osasuna-Real Madrid de este sábado. El equipo blanco adelantó su rutina y voló el viernes por la noche, aunque la expedición estuvo retenida durante dos horas en el avión a la espera de poder despegar, algo que finalmente sucedió a las 11 de la noche. La hora del partido, las 21.00 horas, no será la mejor vistas las circunstancias, ya que además se prevé que la nevada se intensifique en Pamplona a partir de las 19.00 horas, pero por el momento toda apunta a que se podrá jugar. Un equipo de cuarenta personas ha retirado la nieve que se había acumulado en las últimas horas en el césped y se están moviendo las lámparas de calor por las distintas zonas del campo para que el mismo siga en buen estado.

Indignación en el Barça femenino

Quien segura que no jugará este sábado es el Barça Femenino, que se encuentra aislado en un hotel de Madrid después de tener que viajar a la capital y de que finalmente se suspendiera su encuentro contra el Madrid CFF previsto a las 12.30 horas en el Antiguo Canódromo. "No se podía saber...", tuiteó con ironía su entrenador, Lluís Cortés.

Varias jugadoras se mostraron indignadas por haber tenido que viajar pese a que todo señalaba que sucedería lo que ha pasado. "Pensarían... estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca. Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar", escribió una enfadada Jenni Hermoso.

La noruega Caroline Graham Hansen tiró de experiencia con la nieve y el frío para criticar a la federación: "Como noruega no puedo entender cómo la federación española pensó que sería seguro enviar a un equipo cruzando las montañas cuando la previsión del tiempo habla de niveles de alerta amarillo y naranja".