Final feliz para el Valencia

fc barcelona 1

valencia 2

3Goles: 0-1, min. 21: Gameiro. 0-2, min. 33: Rodrigo. 1-2, min. 73: Messi.

3Árbitro: Undiano Mallenco, navarro.

3Tarjetas: Busquets (m.61), Arturo Vidal (m.89), Gayá (m.53) y Kondogbia (m.70).

3Incidencias: 54.000 espectadores.

3Barcelona: Cillessen; Semedo (Malcom, m. 46), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (Arturo Vidal, m. 46), Busquets, Rakitic (Aleñá, m. 76); Sergi Roberto, Messi y Coutinho.

3Valencia: Jaume Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Carlos Soler, Coquelin, Parejo (Kondogbia, m. 65), Guedes; Rodrigo (Diakhaby, m. 88), Gameiro (Piccini, m. 72).

El Valencia ganó por 1-2 al Barcelona la final de la Copa del Rey en Sevilla y tocó de nuevo la gloria con un título once años después. Fue el broche de oro a su centenario, tras superar con una defensa impecable y siendo letal en ataque a un cuadro azulgrana que no ha superado el varapalo de Liverpool en la Champions.

Un gol del francés Kevin Gameiro, a los 21 minutos, y otro de Rodrigo Moreno, en el 33, pusieron por delante al descanso a los valencianistas, que demostraron una gran efectividad con su clásico juego de salir rápido a la contra ante un Barça apagado e inofensivo en el primer tiempo y que reaccionó tarde, con lo que sólo pudo acortar distancias en el 73 por medio de Leo Messi, su mejor hombre.

El duelo comenzó como se preveía, con mucha intensidad y con el Barcelona como absoluto dueño del balón, aunque sin hallar las vías para superar el ordenado repliegue, claramente a conciencia, del Valencia, que lo fió todo, o casi todo, a salir rápido a la contra. Y los valencianistas, muy fiables atrás ante los intentos ofensivos azulgranas, siempre sin éxito, gozaron pronto de su primera opción conforme al guión que perseguían. Fue a los 5 minutos, cuando el balón llegó a Rodrigo Moreno tras un error de Lenglet, dribló al holandés Cillessen y su tiro lo sacó bajo los palos Piqué.

Con Leo Messi bajando mucho al medio y con libertad de movimientos para hacerse con balones y tratar de hacer daño a su rival, pero sin recompensa en esta fase del choque, el Barça siguió en busca del gol, pero sin profundidad ni claridad de ideas. Así, tocaba y tocaba para hallar huecos, aunque sin la verticalidad ni la contundencia necesarias. Mientras, el Valencia, aunque dominado territorialmente por los azulgranas, se veía que tenía más controlado un partido que llevó a su terreno, no pasó apuros ante un Barcelona inofensivo –su primer tiro fue en el minuto 18 por medio de Messi y la zaga rival rechazó a córner– y su perseverancia le dio frutos tres minutos después.

En la reanudación, Valverde movió el banquillo, no le quedaba otra, con la entrada como extremo del brasileño Malcom por Semedo y del chileno Arturo Vidal, que jugó muy adelantado, por Arthur. El Barcelona no tenía más remedio que apretar, y lo hizo con claridad en el primer cuarto de hora, con Messi más incisivo. Mientras, el Valencia seguía a lo suyo, con mucho empaque y solidez, defendiendo su renta con mucha calma e intensidad, en busca de cazar algún contragolpe para sentenciar. Al cuarto de hora Kondogbia reforzó su medio campo al sustituir a Parejo, lesionado. Pero los azulgranas, más allá de que adolecieron de la claridad de otros días, no se rindieron. Eso sí, con Messi como guía, solo pudieron recortar distancias, nada más.