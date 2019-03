Fisac: «Hay que pelear por jugar en Europa»

Con prudencia pero con decisión. Porfirio Fisac dio por hecha la salvación dada la distancia y el average ganado con los equipos de abajo, si bien recordó que todavía no es matemática y quedan aún muchas jornadas, y planteó ya dónde debe poner sus miras ahora el Tecnyconta Zaragoza. Hay que intentar pelear por un objetivo que sea estar entre los diez, once, doce primeros para tener la oportunidad de ir a Europa. Más que playoff hay que pelear porque este club el año que viene esté en Europa. Pero es algo que me sale ahora mismo y que va a ser muy complicado», indicó el entrenador.

Eso será a partir de hoy. Ayer Fisac quería disfrutar del momento. «Ha sido un partido en el que hemos sido capaces de llevar el ritmo de partido unos momentos y de no perderlo en otros. En igualdad de porcentaje, rebotes, robos y pérdidas, eso ha decidido el partido. Apostábamos por un partido de empujar, empujar y empujar sabiendo lo que ellos traían y hemos tenido una recompensa. Un premio que es más que nadie para la grada, que se siente identificada con el trabajo que hacemos abajo. Me siento muy satisfecho porque era uno de los objetivos que nos pusimos cuando confeccionamos la plantilla y partidos como estos, en los que el público te dice ‘Mañana uno más’, son muy gratificantes», resumió el segoviano.

También estaba satisfecho por la participación de todos sus jugadores en el triunfo. «El equipo tiene unas bases y una es ir metiendo a la gente joven. Somos un club joven en cuanto a la ilusión deportiva que tenemos y en el que todos tenemos el mismo arraigo y el mismo camino. Todo lo que crezcan los jóvenes y se mantengan los veteranos, nos hará crecer», añadió Fisac. El técnico valoró positivamente tener ya 12 victorias. «Están conseguidas pero no puedo decir matemáticamente porque faltan catorce jornadas. Tengo que ser prudente porque quedan más partidos de los que llevamos, pero con los equipos de abajo hemos ganado ambos partidos y tenemos el basketaverage a favor», indicó antes de hablar de Europa. No obstante, apostó por el corto plazo. «No pongamos objetivos a largo plazo y disfrutemos de lo que tenemos entre las manos», concluyó.