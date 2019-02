Fisac: «Los jóvenes son valientes y arriesgan»

Después de felicitar y agradecer a la afición por su apoyo, Porfirio Fisac destacó el cambio de su equipo al final del segundo cuarto en cuanto a juego y ritmo para ganar el partido. «Ha habido dos partes muy distintas. Una primera en la que parecía que habíamos empezado bien pero enseguida se han metido con su rebote ofensivo nuestras pérdidas y nuestro desacierto en el tiro libre. Y otra que ha empezado en los últimos minutos del segundo cuarto y a partir del descanso, cuando la gente joven nos ha dado esa chispa de alegría. A partir de ahí no hemos parado pese a que ha habido momentos en los que el partido no se acababa de romper porque aún no somos un equipo 100% solvente. Es un resultado justo al final en el que nuestro grado de acierto ha sido muy importante, compensando las concesiones hoy en el rebote defensivo», resumió el segoviano.

Un triunfo que juzgó como muy importante porque acerca al Tecnyconta a las doce victorias y porque supone otro averaje ganado con un rival directo por la salvación. «Es muy importante lograrlo cuanto antes porque el calendario está ahí y aunque nos guste mirar lo que tenemos justo delante, hay que tener la cabeza fría para analizarlo todo». Una victoria en la que fueron tan importantes los jóvenes como los veteranos. «Todos están para jugar, sea más o menos y no quiero jugadores cobardes. Y los jóvenes son valientes, arriesgan... Este club tiene que crecer a través del talento de Aragón y eso viene del trabajo de cantera. Han estado muy valientes y sus minutos han sido extraordinarios», dijo Fisac sobre Martí y Krejci, que debutó en la Liga Endesa.

EL EJEMPLO / También elogió a los veteranos, que volvieron a ser clave. «El club está preparado para tener jugadores que anoten pero también que defiendan. Son un ejemplo y entre ellos, Fran Vázquez, que está cada día sin importar si le pitan una falta o no, siempre empuja... Reno también está en esa línea, pero Stan está aún en ese proceso de dientes de sierra. Es un jugadorazo, pero tiene que estar constante los 40 minutos. Pero tanto Fran, como Reno como Nacho nos están ayudando a que el equipo crezca cada día», explicó el técnico.