Flechazo con el curling

Carmen Pérez ha nacido para jugar al curling. Desde que comenzó a practicar esta modalidad hace cinco años su progreso ha sido constante. Este invierno ha dado su mejor versión en el Mundial júnior en Finlandia y siendo seleccionada para competir con España en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana. «En una clase de Educación Física en Escolapios nos llevaron a hacer curling. Es un deporte que me llamó la atención y los que me daban clase me dijeron que tenía habilidades», recuerda de sus inicios esta jacetana de 17 años.

Desde los siete años practicó atletismo en el Oroel. En su debut ganó una carrera en Castiello de Jaca. Después se pasó a la velocidad y con Alberto Puyuelo como técnico llegó a ser subcampeona de Aragón de 220 vallas. Pero este año ha dejado el atletismo al no poder compatibilizar los dos deportes. «También he dejado las clases de guitarra. Los estudios se complican y había que elegir. Pero sigo corriendo por los caminos de Jaca y hago mis series», indica.

Cursa segundo de Bachillerato en el instituto Domingo Miral y el año que viene tiene que decidirse por una carrera. «Quiero ser inspectora de policía y tendría que hacer la carrera de Criminología. Me gustaría hacerlo en Salamanca». Pero su amor platónico es el curling. «Mi sueño es disputar unos Juegos Olímpicos y yo me veo en esta competición. Si quiero seguir entrenando, Salamanca lo tendría que descartar. Me decantaría por el curling antes que por los estudios, pero me aconsejan que no me precipite, que disfrute del presente, que tengo mucho tiempo para estudiar donde quiera», dice convencida.

Cuando dijo a su familia que iba a practicar curling, se quedaron de piedra. «Mis hermanos juegan a fútbol y se lo tomaron un poco a broma. Me acostumbré a que no me fueran a ver a los partidos. Desde la vuelta del FOJE van a verme y se interesan». Algo parecido pasaba en el instituto. «Al ser chica me decían algunos compañeros que tendría a mi madre contenta con la casa limpia. Como tengo mucho temperamento, les contestaba. Barrer en curling es muy importante porque puedes adelantar hasta dos metros. Al ver que he llegado a niveles muy buenos los compañeros han cambiado y sienten interés», dice Carmen Pérez.

La simpática jacetana se quedó muy satisfecha de su actuación en Lausana. «Fue una experiencia increíble que ojalá todos los deportistas pudieran vivirla. Volví encantada», explica. Formó parte del equipo español con Ana Vázquez, Aleix Raubert y Oriol Gastó. «Jugamos en nuestro grupo con Canadá, Letonia, Rusia, Corea y Polonia. De 24 países terminamos en el puesto 18». Después jugó un doble mixto con un jugador alemán. «Nos compenetramos muy bien y hablábamos los dos en inglés. Pero perdimos en la primera ronda con una sueca y un polaco. Íbamos ganando, pero nos ganaron con suerte y salí llorando», recuerda. Dos días después de llegar de Suiza, Pérez se llevó el bronce del Nacional de dobles mixtos con Lucas Munuera en el Palacio de Hielo.

La jugadora del Club Hielo Jaca es una de las referencias del curling en la localidad, donde practican este deporte 35 personas. Pérez se define como una jugadora «con una buena condición física. Me gusta estar a punto y barrer. Mi punto débil es la medición de la fuerza. Quiero dar todo de mí y me gustan las piedras que van rápidas». El aspecto psicológico es tan importante como el físico. «A la mínima que falles un tiro te vienes abajo. Pero tengo que remontarme. Piedra que tiras, piedra olvidada», concluye.