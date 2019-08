Flojo empate del Huesca frente al Olot en su penúltimo ensayo

Cuatro empates y una derrota es el bagaje hasta ahora del Huesca en pretemporada. Se le ven buenas intenciones, pero no termina de carburar. El equipo altoaragonés trató de proponer a pesar de que el césped del Municipal de Olot no invitaba lo más mínimo a ello, intentó rasear el balón y buscar los huecos a través de la combinación, pero tampoco lo hizo de forma brillante. Dispuso de pocas ocasiones, aunque de considerable peligro, y estrelló dos veces el balón en el larguero, pero no perforó la portería del equipo gerundense y acabó empatando de nuevo (0-0).

Al menos el penúltimo ensayo estival, que precede al mejor termómetro que tendrán los azulgranas, que será mañana contra el Girona, sirvió para certificar que Mosquera debe tener un papel importante en este Huesca por delante de la defensa o que Juan Carlos Real es un jugador muy a tener en cuenta en la categoría de plata. Los dos dejaron buenos detalles y dosis del fútbol que llevan dentro. También fue el estreno de Dani Raba, aunque sus primeros minutos como azulgrana, en la punta del ataque, fueron desafortunados. De hecho, se dio cuenta de su poca participación y bajó a tocar y recibir.

El Huesca tuvo compases en los que movió el cuero con soltura que combinó con otros en los que el Olot se encerró y planteó un duelo más físico, más de Segunda B. Hubo que esperar hasta el tiempo de descuento de la primera mitad para ver una ocasión al fin. Una buena jugada trenzada acabó con Javi Galán galopando por la izquierda, el lateral centró y en la frontal llegó Dani Raba, pero su disparo lo desviaron entre el portero y el larguero. Antes, más allá de una indecisión de Arnedillo y de una falta mansa de Eugeni, nada de valor.

El paso por los vestuarios le sentó mejor al Huesca que al Olot, tanto en juego como en oportunidades. Hermoso, en semifallo tras un córner, estuvo cerca de abrir el marcador. Poco después, Peñaloza, que fue una de las notas positivas del duelo, se sacó un latigazo seco desde el pico del área que pegó en el travesaño.

Los numerosos cambios de ambos equipos redujeron la intensidad del duelo, que se volvió tosco e incluso aburrido. Así fue hasta el último cuarto de hora, cuando se animó el duelo con ocasiones para ambos conjuntos. Ferrés dispuso de un mano a mano en una internada tras un despiste en la marca de Miguelón, pero su toque de puntera se marchó fuera por muy poco. Tras el susto, Joaquín Muñoz casi sin ángulo, y David Ferreiro, con un tiro centrado desde la frontal del área, avisaron al meta local, pero sin fortuna, acabando así un encuentro de bostezos.

OLOT 0

HUESCA 0

3Árbitro: Godiá Solé (Comité Catalán). Mostró la cartulina amarilla al local Jordi Masó y al visitante Arnedillo.

3Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Estadi Municipal de Olot ante 591 espectadores.

3Olot: Ballesté (Marc Vito, m.69), Carles Mas, Pujadas (Xumetra, m.69), Masó, Blázquez, Héctor, Natalio (Joel Arimany, m.72), Alan Baró, Pep (Joel Arrumí, m.28) (Joel Ferrés, m.77), Eloi Amagat y Kilian (José Martínez, m.81).

3Huesca: Álvaro Fernández (Valera, m.46), Pulido (Hermoso, m.46), Arnedillo, Javi Galán (Luisinho, m.72), Pedro López (Miguelón, m.72), Seoane (Mikel Rico, m.72), Mosquera (Damián Musto, m.46), Álex Gallar (Joaquín Muñoz, m.46), Eugeni Valderrama (Juan Carlos Real, m.46), Peñaloza (Ferreiro, m.72) y Dani Raba (Dani Escriche, m.46).