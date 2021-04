Florentino, sobre la Superliga: "Queremos salvar el fútbol, estamos arruinados"

El mundo del fútbol ha sufrido una tremenda convulsión por el nacimiento de la nueva Superliga europea, que pone en jaque todo el sistema tradicional. Florentino Pérez, uno de los impulsores de esta revolución, ha valorado en 'El Chiringuito de Jugones' los motivos de esta radical competición y las causas que han llevado a los grandes clubs a plantarse definitivamente ante la UEFA.

"Entre todos los grandes clubs hemos perdido 5.000 millones de euros. El Madrid, en solo dos temporadas, 400", ha empezado diciendo el dirigente blanco, que ha nombrado la pandemia y la crisis como detonante de un ambicioso proyecto que ha causado un tremendo malestar en los máximos organismos. La idea es "comenzar este agosto", ha avisado.

‼️ "NO es una LIGA para RICOS" ‼️



🗣 "La SUPERLIGA está para SALVAR el FÚTBOL basada en la SOLIDARIDAD"



FLORENTINO PÉREZ responde a las críticas en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/t9hvrDQBa0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

"Siempre que hay un cambio, hay gente que se opone, le pasó a Bernabéu y cambió la historia del fútbol. ¿Qué tiene de atractivo que juguemos entre los grandes? La competitividad, se generan más recursos. ¿Los ricos? Yo no soy dueño del Real Madrid, somos un club de fútbol y hacemos esto para salvar el fútbol, que atraviesa un momento crítico. Todos estamos arruinados", ha remarcado Florentino.

Escasa calidad

Según el mandatario, el deporte rey está perdiendo interés. "Hay partidos de escasa calidad. Un Barcelona-Manchester es más entretenido que un Manchester contra un equipo más modesto de Champions. Tenemos fans en el mundo entero. Eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... pero si no se genera el dinero, no existe".

El presidente del Madrid se ha detenido en las audiencias. "El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse. Iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo. Algo había que hacer. Estamos todos arruinados. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. ¿Por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad, tienen otras plataformas para distraerse".

Palos a Tebas y la UEFA

El dirigente ha criticado duramente a Tebas y Ceferin, máximos dirigente de la Liga y la UEFA. "La UEFA no ha sido transparente y esto se ha terminado. Los monopolios se han acabado y todos decimos que el fútbol está a punto de arruinarse. A nosotros no nos van a echar de la Champions, estoy completamente seguro. Ni de la Liga, nada, nada".

"La UEFA tiene que ser dialogante y no amenazante. Ellos han presentado un formato que nadie entiende y dicen que van a empezar en 2024. En 2024 estamos muertos. Hay clubs que han perdido cientos de millones", ha insistido Florentino, que cuenta con el apoyo de Joan Laporta en este ámbito. "Cuando hablas con personas responsables no tiene vuelta de hoja. El Barcelona está pasando una situación mala y sabe que esto es el futuro del Barcelona. Económicamente esto salva a todos, salva el fútbol", ha remarcado.