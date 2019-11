El Fraga se queda sin el premio de jugar ante un equipo de Primera

El Fraga se quedó en la estacada y no tendrá el premio de jugar ante un Primera División. Los oscenses cayeron en casa en la ronda previa de la nueva Copa del Rey por la mínima ante la Peña Azagresa de Navarra (0-1) y no podrá enfrentarse a un equipo de la máxima competición. Un duro palo a la ilusión de una localidad que se volcó con los suyos y que deseaba vivir un ambiente de gala contra un rival de categoría superior. Los fragatinos fueron superiores, propusieron más sobre el terreno de juego y tuvieron más y mejores ocasiones, pero no entró ninguna y acabó pagándolo contra un efectivo equipo navarro.

Tras unos primeros minutos de tanteo, poco a poco los aragoneses se hicieron con el control del partido, si bien les costó llegar a la meta visitante. Así hasta que apareció el goleador César, al que le faltó poco para alcanzar un envío de Bernabé. Un minuto después, el punto golpeó el palo en la mejor oportunidad oscense y tampoco atinó a rematar a gol un centro de Genís. Mal día para tener la pólvora mojada. Entre tanto, el portero Marc evitó el tanto navarro con una gran intervención.

En la segunda mitad siguió perdonando el Fraga. A la hora de partido, Leo se sacó un buen centro que cabeceó Alexis Quibus, pero se marchó rozando el palo. Así hasta que llegó el desastre. Advirtió Pastor para la Peña Azagresa y, en el minuto 69, los visitantes se adelantaron con un cabezazo a la salida de un balón parado. Tocaba remontar.

Si los navarros ya plantearon un duelo más defensivo que ofensivo, con el gol se acentuó su postura. Se encerró atrás y esperó al Fraga, que con el paso de los minutos se volcó en busca de la igualada. A cinco minutos de la conclusión la tuvieron los aragoneses, de nuevo a través de César, pero no era el día de cara a puerta del delantero. Y en la última, tampoco entró. Alexis chutó a bocajarro, pero el meta visitante detuvo y dilapidó las esperanzas del conjunto fragatino.

Los oscenses perdieron una oportunidad única de vivir fútbol en su máxima expresión y disputar un choque oficial contra un equipo de Primera División. De este modo, habrá cinco aragoneses en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey de este próximo domingo, que serán Real Zaragoza, Huesca, Ebro, Tarazona e Illueca.