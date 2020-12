El Fútbol Emotion recibe este martes al Xota navarro

El Fútbol Emotion vuelve este martes (18.00 horas) a la Liga en el Siglo XXI. El rival que visita la capital zaragozana es el Xota, equipo navarro que llega tras dos empates contra dos rivales que luchan por estar en la parte alta: el Valdepeñas y el Levante. En una tabla todavía en definición, el Xota va undécimo con 16 puntos, empatado con otros seis equipos más, entre los que también se encuentran los de David Marín.

Jorge Palos, segundo entrenador del conjunto aragonés, valoró que «es difícil saber si el Xota es un rival directo o no, porque miras la clasificación y solo quedan tres partidos para acabar la primera vuelta, pero de momento no se ha asentado. Todos estamos con una diferencia mínima», afirmó. Volverá a no haber público en las gradas. «En la primera vuelta hemos ido a pabellones con espectadores y esto te hace recordar lo bonito que es jugar con público», acabó Palos.