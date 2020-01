El Fútbol Emotion salva un punto en un partido loco

El Fútbol Emotion Zaragoza puntuó en casa por primera vez en el 2020. El empate supo a poco, ya que la segunda parte del equipo fue extraordinaria y a punto estuvieron de desempatar el marcador. Sin embargo, la primera parte fue la que no benefició a los locales. El partido no comenzó con buen pie para el Fútbol Emotion Zarragoza, en el primer minuto del encuentro, Franklin abrió el marcador para los visitantes. En los siguientes minutos dominaron las ocasiones los de Santi Herrero, aunque no llegaron a causar peligro. Dos faltas tuvo a favor el Jimbee Cartagena muy cerca del área, pero tampoco fueron ocasiones claras.

En el minuto siete, sin embargo, una pérdida de balón desembocó en el segundo gol, fue de los pies de Juanpi y a pase de Solano. Estos minutos se caracterizaron por imprecisión en ataque por parte del Fútbol Emotion Zaragoza, el primer disparo del equipo fue en el minuto nueve, Retamar desde fuera del área. La siguiente fue para Esteban, tras un robo de Retamar.

Le siguió una ocasión de Richi Felipe, muchos disparos seguidos durante los minutos en los que el Fútbol Emotion Zaragoza parecía entonarse. Pero Juanpi logró vencer de nuevo a Iván Bernad, metiendo el tercero en el minuto doce del encuentro. Volvió a dominar después las ocasiones el equipo de Santi Herrero, pero no lograban transformar ninguna. El Jimbee Cartagena tuvo más suerte, Eka disparó, despejó Iván y, en el rechace, metió el cuarto en el minuto 16.

Tras el paso por vestuarios, el primer disparo lo tuvo Carlos Retamar, aunque el balón no cogió demasiada velocidad. Los primeros minutos de esta mitad fueron de tanteo, hasta que en una buena jugada, en el minuto 24, Javi Alonso marcó el primero del Fútbol Emotion Zaragoza, de tacón. Parecieron animarse entonces y llegó otra ocasión, primero Javi volvió a disparar y el rechace lo intentó también Adri Ortego, pero salió por la izquierda de Raúl.

El gol de Nano Modrego llegó en el 25, inauguró así su cuenta goleadora en su nueva etapa en el Fútbol Emotion Zaragoza. La afición, con el pabellón lleno, no paró de animar en ningún momento, animando al equipo a presionar con intensidad. En el 28, Richi Felipe estuvo a punto de irse al borde del área, pero cayó derribado y tuvo que ser retirado del terreno de juego con molestias en la rodilla. Se sucedieron unas cuantas ocasiones después de esto. Mucho lo tuvieron que intentar los locales hasta que Carlos Retamar disparó desde fuera del área y marcó el tercero, con el equipo totalmente metido en el partido en el minuto 33. El Jimbee Cartagena no se rindió y en una de sus pocas oportunidades metió el quinto Juanpi.

En el 35, los locales salieron con Carlos Retamar de portero-jugador para intentar remontar. Tras varios minutos jugando de cinco, Adrián Ortego marcó el cuarto del equipo en el minuto 37. Siguieron con el mismo sistema y Javi Alonso a falta de dos minutos para el final empató el marcador. Salió entonces Iván Bernad y Santi Herrero pidió tiempo muerto. A falta de tres segundos en el cronómetro, el Fútbol Emotion Zaragoza tuvo otra ocasión tras un fallo de los visitantes. El marcador no se movió más y el encuentro acabó con un empate a cinco. El Fútbol Emotion Zaragoza consiguió puntuar en el Siglo XXI después de ir perdiendo de cuatro. La afición celebró el empate y el punto sumado, que ayuda al equipo a coger un poco de aire en la zona baja de la clasificación.

FICHA TÉCNICA:

Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad, Víctor Tejel, Richi, Retamar, Esteban–cinco inicial-, Óscar Villanueva, Tabuenca, Hugo, Adrián Pereira, Nano Modrego, Javi Alonso y Adri Ortego.

Jimbee Cartagena: Raúl, Franklin, Attos, Mellado, Eka – cinco inicial -, Marcao, Josema, Juanpi, Gabriel, Jesús, Solano y Cobarro.

Goles: 0-1, m. 1: Franklin. 0-2, m. 7: Juanpi. 0-3, m. 12: Juanpi. 0-4, m. 16: Eka. 1-4, m. 24: Javi Alonso. 2-4, m. 25: Nano Modrego. 3-4, m. 33: Carlos Retamar. 3-5, m.34: Juanpi. 4-5, m.37: Adri Ortego. 4-4, m38: Javi Alonso.

Tarjetas: Amonestaron a los locales: Víctor Tejel, Adri Ortego; y a los visitantes: Eka, Juanpi,

Solano.