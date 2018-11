El Fútbol Emotion, a por una victoria ante ElPozo

El Fútbol Emotion Zaragoza apura sus opciones de estar en la Copa de España de Valencia. Su próxima oportunidad para viajar a la capital del Turia pasa por el Siglo XXI esta tarde a las 20.45 horas con la visita de ElPozo Murcia.

El equipo aragonés se encuentra a cuatro puntos de los puestos de Copa con doce todavía por disputarse. Al mismo tiempo, una victoria les permitiría a los jugadores de Santi Herrero huir de los puestos de descenso, que están a siete puntos.

Después del empate (2-2) cosechado contra el Valdepeñas, en un duelo en el que por juego y ocasiones mereció más, el Fútbol Emotion tiene tres partidos consecutivos en su feudo, dos de ellos esta semana y contra dos escuadras poderosas, que aspiran a alzar todos los títulos. Todo pasa porque el conjunto blanquiazul convierta su pabellón en un auténtico infierno para los rivales.

Tras haber recuperado a Richi Felipe, que volvió a tener minutos en el último partido, el técnico zaragozano volverá a tener disponible a toda la plantilla para el duelo contra ElPozo Murcia.

Por su parte, El equipo dirigido por Diego Giustozzi empató en Jaén, después de llevar dos goles de renta en el final del partido, y no pudo alcanzar el liderato de la Liga. El técnico argentino no tendrá disponible a Miguelín, que fue expulsado con roja directa en el duelo disputado en IFEJA, pero posee una plantilla amplia y de garantías para afrontar todos los partidos. Tras el cambio de Duda al frente del banquillo, poco a poco los charcuteros se adaptan a su nuevo preparador. De hecho, fuera de casa no sabe lo que es perder, con un balance de tres triunfos y dos empates.

Será un partido especial para David Yera, que llegó en verano procedente de la disciplina murciana. «Me encuentro con compañeros del año pasado. He estado formándome ahí y será especial. Me han enseñado muchas cosas y gracias a ellos estoy en Primera División», comentó el jugador del Fútbol Emotion.