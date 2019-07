El Fútbol Emotion ya tiene a su nuevo mago

Javi Alonso fue presentado ayer como nuevo jugador del Fútbol Emotion, por el que decidió fichar porque «necesitaba estabilidad y no hay mejor sitio que Zaragoza». El ala madrileño ha firmado por tres temporadas y procede del Levante. Tiene una larga trayectoria en Primera División. En su presentación se mostró «muy contento» con su fichaje, con el que espera «tener estabilidad, seguir progresando y ayudar al equipo en todo lo posible» para conseguir los objetivos que se ha planteado la entidad de cara a la próxima temporada.

Alonso se definió como un jugador «de equipo», que trata de aportar su «calidad, trabajo y entrega» en la medida de lo posible. Apodado el Mago, se trata de un jugador que destaca por su visión, claridad de ideas, juego alegre, virtuosismo con el balón, capacidad asistente y goleadora e inteligencia sobre la pista. «Siempre he sido más jugador de equipo y de crear, pero en estas últimas temporadas me he adaptado a finalizar más y marcar más. Es importante hacer goles, aunque es igual de importante darlos», manifestó Alonso.

Por otro lado, el madrileño aseguró que conocía los detalles de la defensa en zona que emplea el cuadro que dirigirá Arturo Santamaría y la definió como «un tanto peculiar. Habrá que adaptarse a ella», matizó. Sobre la llegada de Javi Alonso, el director deportivo del Fútbol Emotion Zaragoza, Santi Herrero, explicó que «llevaba tiempo detrás del fichaje», al cual conocen «perfectamente» y saben «lo que puede aportar». Atendiendo a sus cualidades, el exentrenador de la escuadra aragonesa resaltó «su calidad, salida de balón y manejo» e incidió en la importancia de que sea un jugador «contrastado y con capacidad de adaptación. Conoce a bastantes jugadores de la plantilla y eso va a facilitar su adaptación. Es una apuesta segura y nos va a aportar mucha calidad, que es su principal valor», afirmó Herrero en su intervención.

El fichaje de Javi Alonso es el tercero del Fútbol Emotion después de las contrataciones de Adri Ortego, que vuelve tras su paso por el Barcelona, y Dani Álvarez, guardameta que ha alternado Segunda B y División de Honor juvenil en el Pinseque.