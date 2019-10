Las futbolistas de Primera irán a la huelga

Las futbolistas de la Primera División española anunciaron este martes que convocarán una huelga ante la falta de acuerdo entre la Asociación de Clubs de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos en la negociación del que sería su primer convenio colectivo.

Después de un año de conversaciones, las posturas de la patronal y de los sindicatos siguen alejadas en aspectos como el salario mínimo anual o la parcialidad. Eso ha motivado el hartazgo de las futbolistas, que confirmaron en una rueda de prensa que convocarán una huelga, con el apoyo del 93% por ciento de las 189 jugadoras que se reunieron en un hotel de Madrid convocadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El presidente del sindicato mayoritario, David Aganzo, subrayó tras la reunión que «las compañeras necesitan un convenio ya». «Necesitan un convenio de igualdad, digno, donde a estas futbolistas se les reconozcan lo que hacen en el deporte. Nos merecemos un respeto a la mujer», abundó sin concretar en qué jornada o jornadas se producirá el paro, puesto que deben seguir un proceso legal que definirá los siguientes pasos a adoptar. «Estas futbolistas están disputando Mundiales y se nos llena la boca. A nivel de la Liga están mejorando y tienen que tener esa mejora de derechos como trabajadoras», manifestó Aganzo.

Como portavoz del colectivo de futbolistas, la guardameta del Athletic Club de Bilbao Ainhoa Tirapu comentó que en las negociaciones las jugadoras están reclamando «unos mínimos» y aseguró que lo que rompe las negociaciones es la «parcialidad». La Asociación de Clubs de Fútbol Femenino les ofrece una jornada mínima de 20 horas semanales y 16.000 euros brutos al año. Las futbolistas exigen una parcialidad del 75 por ciento, 30 horas en la suma de la semana. «Somos futbolistas el cien por cien de nuestro tiempo», reiteró Tirapu.

No afecta al Zaragoza CFF

Esta medida «drástica», según apuntó la jugadora del Athletic Club, llega porque la negociación «se había estancado» en los últimos meses. «Creemos que es el momento del fútbol femenino y tenemos que luchar por nuestras compañeras. Tenemos que hacer un trabajo para el resto, no solo para nosotras. No podemos ser inactivas y no luchar por nuestros derechos», sentenció.

La negociación entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y los sindicatos UGT, Futbolistas ON y AFE comenzó el 4 de octubre del 2018, con un primer encuentro en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). A la espera de que las futbolistas cierren la jornada o jornadas de huelga, el fútbol español se enfrenta al sexto paro de su historia. Los cinco anteriores afectaron a la competición masculina.

La convocatoria de huelga solamente se llevará a cabo en la Liga Iberdrola, en Primera División, por lo que el Zaragoza CFF seguirá su temporada con normalidad y la segunda competición no parará. Se trata pues de una medida que solo afectará a la máxima categoría. Si bien todavía no se ha especificado para cuándo se convocará la huelga, que requiere de unos plazos legales, en dicha jornada, sea cual sea, el Zaragoza CFF disputará su encuentro previsto sin incidencias.