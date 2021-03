El galimatías de Luis Enrique

La selección española regresa este miércoles a La Cartuja, el estadio donde vivió su último subidón con la goleada ante Alemania del pasado noviembre (6-0). Aquella victoria metió a la Roja en la fase final de la Liga de las Naciones y aportó lustre al proyecto de Luis Enrique, pero la última ventana ha devuelto las dudas. El galimatías del técnico continúa a dos meses y medio del estreno en la Eurocopa ante la Suecia de Ibrahimovic, precisamente el principal rival en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar.

España espera a Kosovo tras su milagroso triunfo en Georgia. Un segundo empate después del cosechado ante Grecia habría complicado el camino en un grupo peligroso en el que solo tiene el billete asegurado el primero. En Sevilla toca recuperar el optimismo en una selección que no acaba de definirse.



Salvo la portería, en la que Unai Simón parece haberse afianzado definitivamente por delante de David de Gea, en el resto de líneas siguen los ensayos. En 20 partidos como seleccionador, el asturiano ha utilizado a 58 jugadores, los mismos que empleó, por ejemplo, Luis Aragonés en 54 encuentros. A las órdenes de Lucho han debutado 22 futbolistas, con Pedri, Bryan Gil y Porro como últimos afortunados.

🥲 EMOCIÓNATE junto a @Pedroporro29_ reviviendo el día de su debut con la @SeFutbol.



🗣️ "He luchado desde pequeño para que me llegase este gran premio, es un sueño".



🗣️ "Cuando sonó el himno me acordé de mi familia, de mis amigos y de mi novia".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/d6yxgCUmev