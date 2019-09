Garbajosa: "Este es un viaje maravilloso al que, por suerte, no se le ve fin"

Toda la pasión y el conocimiento que poseía como jugador, Jorge Garbajosa (Torrejón, 19/7/77) intentan trasladarlo a su responsabilidad como presidente de la Federación Española de Baloncesto. Desde que asumió el cargo, con una plata y un bronce olímpicos en Río 2016, no ha parado de recibir alegrías en todas las categorías. Tengo suerte, estoy viviendo algo inolvidable, admite después de levantar el título del Mundial de China.

La selección podía entrar en algunas quinielas, pero ha hecho saltar todos los pronósticos por los aires. Sobre todo lo que me queda es la sensación de ese orgullo que tiene el equipo y que lha transmitido más allá de los a los aficionados del baloncesto. Es orgullo de sociedad. Los videos que nos llegan, los mensajes de la gente no aficionada son una maravilla. Me hace especial ilusión por los jugadores porque se merecen que creamos en ellos. Pau no está porque no ha podido, por desgracia para él y nosotros y si Dios quiere estará mas adelante. Pero en esta selección ya no hay júniors de oro y hemos ganado un Mundial. Así que no es ningún salto de fe. El baloncesto español es muy grande. No habrá otro Gasol, pero está su hermano, y cuando no esté, estará Willy u otro. Creo que estos jugadores y técnicos y el baloncesto representado en este equipo se merece que crean en ellos siempre.

¿Tiene un sabor especial este oro y un punto más de reivindicación que se haya conseguido en medio de una renovación y con ausencias importantes? Quiero ser muy justo con mis emociones, que a veces no es fácil. Yo creo que esto es fruto de dos cosas: por un lado el esfuerzo de estos 12 tíos, del seleccionador y los asistentes. Esto no empezó el 24 de agosto cuando vinimos para acá, sino en noviembre de 2017 cuando nos fuimos a Montenegro en una ventana con un equipo diferente; alguno repite, otros no. Esto es una aventura, durísima como no recuerdo otra. Pero también es parte del legado de quienes les han precedido. El legado de aguante, de trabajo, sacrificio y de creer que no hay rival al que no podamos vence. Y no es un titular fácil. Lo han demostrado contra Serbia, Italia, Australia, ArgentinaEso es mérito de ellos, pero también de los que les han precedido, que les han inculcado una mentalidad que sigue dando frutos.

¿Podemos fijar el origen de esta larga racha de éxitos en el título mundial del 2006? En Japón empezó un viaje maravilloso al que, por suerte, no se le ve fin. Eso es lo mejor. Porque si miras, tenemos un equipo totalmente renovado a día de hoy, pero es que luego está la sub20 plata en le Europeo, sub 18 y sub 16 campeona de Europa, la sub19 femenina, tercera del mundo, la absoluta femenina, campeona de Europa con un ciclo inolvidable...

¿Tiene motivos para ser optimista entonces con el futuro? Sí porque los hecho lo demuestran. Decían que después de la generación del 80, la de los júniors de oro, llegaba la nada, la travesía del desierto. Pau o Navarro no habrá otros. Pero está Marc, Ricky, Rudy, los Hernangómez... Por detrás, en categorías inferiores, vienen los Garuba, Aldama, Núñez, Alocén, jugadores que las demás federaciones admiran. Tengo muchos motivos para ser optimista. Ganar, no podremos ganar siempre, pero para estar siempre entre los que aspiran a ganar, sí.

¿Compáreme las sensaciones de este con las de Saitama? Son muy diferentes. Muy bonita las dos. Entonces, las horas previas estuvieron interrumpidas por la lesión de Pau Gasol. Pero cuando llevas tantos años trabajando en tu club, en la selección, todo tu trabajo, el individual y el colectivo, cobra sentido con este oro. Dicen que las finales se ganan, cierto. Pero las finales se disfrutan porque es consecuencia de un trabajo. Y esto será inolvidable. Creo que no le podemos pedir más a este equipo, que lo ha dado todo. No les podemos agradecer más.

Aquel grupo tenía más talento, pero la competitividad se mantiene. Pero qué es el talento? Es capacidad para ganar todos los partidos de 30? o para verte 11 abajo en una semifinal y remontar hasta tres veces? Si conseguimos definir la palabra talento, diré quiénes tienen más. Lo repito, Pau no habrá otro. Para mí, el talento es la capacidad para ganar y estos chicos ganan.

Su etapa no está lejana ¿Lo ha vivido con envidia? Cuando se concentraron allá por julio no tenía nada de envidia. Pero estos días son de disfrutar, esa tensión, ese consquilleo antes del partido, visualizarlo antes de saltar a la cancha. Eso es impagable.

¿Ha tenido que dar muchos consejos? Yo intento hablar mucho con los jóvenes. No me considero más listo ni más tonto. Pero he pasado por esto. Una persona a la que quiero mucho le pregunté cuando me ficharon de la NBA por qué a mí? Y me dijo, para saber ganar, hay que haber ganado antes. Y yo he tenido en la suerte de haber estado en equipos que han ganado antes. Entonces intento ayudar a los jóvenes a que asuman con naturalidad momentos tan bonitos y tan intensos como los que hemos vivido.

Hace mes y medio no se hubiera imaginado este escenario ni en el mejor de sus sueños. Es que esto no empezó hace mes y medio, sino en verano 2017, una concentración en la Costa del Sol. Este mes y medio es la consecuencia de estos dos últimos años. Entonces no sabíamos cómo iba a acabar. Por el camino se ha caído Eslovenia, se han caído selecciones. Otras se ha reivindicado como Polonia o Chequia. Pero el esfuerzo da sus frutos. Más que sorprenderme, me admira lo logrado. Sorpresa por cómo iba a salir? Claro que sí. Sorpresa en cuanto a no creer en ellos? Por supuesto que no. Siempre hay que creer en nuestros jugadores.

Entre los que más salido reforzados está Sergio Scariolo, a quienes todos señalan como una de las claves del éxito. Sergio no ha hecho nada diferente a lo de siempre. que Esta vez quizás luzca mas su trabajo, quizás se ha puesto más el foco en lo que hace. Pero su trabajo es una pasada. Lo dicen los jugadores, Marc, Sergi . Y si lo dicen, por algo será. Al final un jugador lo que quiere principalmente es un entrenador que le haga ganar y Sergio les hace ser mejores. No hay más satisfacción para él y su equipo técnico, gente muy discreta que se pasa muchas noches sin dormir analizando los partidos, que valorar su trabajo. Me alegro un montón por ellos.