Las gemelas Alayeto caen en las semifinales de Córdoba

Mapi y Majo Sánchez Alayeto no han podido frenar a Patty Llaguno y Eli Amatriaín en las semifinales del torneo de Córdoba, cediendo por 6-3 y 6-4 y quedándose a las puertas de la final, que disputarán este domingo sus rivales frente a las número uno, Marrero y Ortega. La pareja formada por la riojana y la murciana comenzaron más firmes la semifinal.

Aprovechando las dudas y los errores de las gemelas zaragozanas, Llaguno y Amatriaín se adelantaron en el marcador con un break. La pareja se mantuvo seria y correcta, sin apenas errores, lo que les permitió no solo mantener su ventaja sino ampliarla con otro break. Pero las gemelas Atómikas no iban a rendirse tan fácilmente. Las hermanas zaragozanas se rehicieron y lograron una rotura con un juego más contundente. Sin embargo, no llegaron a tiempo para remontar el set (6-3).

Tampoco consiguieron ampliar su estado de forma a la segunda manga, que comenzó con otro break de Llaguno y Amatriaín en el primer juego de la misma. A partir de ahí, la riojana y la murciana consolidaron su control del juego en el resto de la manga, al punto de que llegaron a poner el 4-0 en el marcador. Ahí apareció de nuevo la rasmia de las aragonesas, que no estaban dispuestas a dejarse ir ni ceder el triunfo sin pelear hasta el final.

Las Alayeto consumaron una rotura y estuvieron a punto de empatar en el marcador. Pero Llaguno y Amatriaín tampoco estaban dispuestas a tirar su trabajo por la borda y se aplicaron en un final de partido casi perfecto que no dio resquicio a la remontada aragonesa (6-4). La final será este domingo a las 10.00 horas ante las número uno, Ortega y Marrero.