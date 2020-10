Un Giro de sombrerazo

Del imponente y bellísimo Duomo de Milán a su casa en tan solo unas horas haciendo noche en Barcelona para mitigar la paliza del regreso. Unas horas antes, Sergio Samitier estaba certificando en la contrarreloj final el 13º puesto en el Giro de Italia en su segunda participación en una grande. De sombrerazo. Llegó cansadísimo, como no podría ser de otro modo tras una Giro de Italia de una exigencia máxima, con un recorrido muy atractivo pero también muy duro, pero con mucho regusto dulzón por conseguir un puesto de tanto mérito y por ser el primero del equipo Movistar en la general. Eso sí, a pesar del esfuerzo físico, reconoce que no tardará mucho en subirse a la bicicleta de nuevo para perderse por los rincones del Pirineo.

Samitier ha demostrado en Italia bravura, carácter, corazón y piernas. Y ha sido un gusto para el espectador verle correr y competir, especialmente para todo aquel que no lo conocía y que ahora se ha quedado con que un chico de Barbastro apunta maneras en esto del ciclismo.

El oscense reconoce que «no» se esperaba acabar tan arriba en la general, «todo lo contrario porque iba con la idea de disputar una etapa, ir guardando fuerzas y cuando dices que vas a por ella, ir de verdad». Pero al final, continúa, «me vi delante con los buenos y sin darme cuenta he acabado haciendo la general y apretando el culo todos los días».

En definitiva, «el balance es muy positivo, entré en tres fugas y en una etapa terminé sexto, curiosamente en el día con menos desnivel de todos, pero el Bora se puso a tirar y acabó eliminando a los esprinters y a sí mismo». «Ha sido una experiencia diferente y me ha gustado porque me ha dado la confianza de ver que puedo estar con los mejores, he podido pelear etapas y el 13º puesto es anecdótico, pero hay que hacerlo», apostilla. De hecho, reconoce que tiene un montón de historias y anécdotas que podría contar y que han hecho que fuera un Giro de Italia muy especial.

La lástima es aquel final en Monselice que ganó Diego Ulissi, ya que Samitier se quedó el sexto en meta tras pelear hasta el final por el triunfo de etapa. «Sabía que se iba a llegar al esprint cuando se pusieron a tope para que no entrara Sagan y me faltó haberme mirado cómo era la meta. A simple vista dices bah, llegaremos, esprint y fuera, pero ni ves por dónde debes tomar la curva ni el bache ni la rotonda. Es cierto que debí entrar mejor colocado, pero la próxima vez no me pasará. Me faltó algo de picardía y de colocación, porque piernas tenía», recuerda el de Barbastro.



Inolvidable

Este Giro, confiesa, le «ha dado madurez» y le ha permitido aprender mucho, lo que le dará un plus de cara al futuro: «He corrido delante y he visto que puedo estar con los buenos. He estado bien colocado y todo me servirá de cara al futuro, quizá no para liderar una gran vuelta, pero si ahora tengo que colocar a un Valverde en un esprint me sabré defender. Y Cataldo siempre me decía que yo con el equipo, por lo que te enseñan el oficio y se aprende mucho», explica. Eso sí, a nivel de equipo la lástima es que «nos ha faltado una etapa» pero también recuerda que «hemos llevado a un equipo muy joven».

Y dentro de ese libro de experiencias que se ha llevado de Italia, Samitier siempre recordará la primera vez que vivió en sus propias carnes el ambiente del Giro, espectacular a pesar de toda la crisis sanitaria. «La pandemia casi es lo que menos he notado, aunque me han metido el bastoncillo por la nariz ocho o diez veces. La gente vive tanto el Giro que había más público en este Giro con covid que en la Vuelta del año pasado sin él y me ha sorprendido cómo lo viven y cómo decoran todo», resalta. Eso sí, tampoco olvidará la dureza de la prueba: «Cuando salieron algunos positivos decían que se iba a acabar en el segundo domingo y se corrió como si fuera así, a tope. Pensaba (dice entre risas) que iba a ser incapaz de subir el Stelvio y hasta Nibali me dijo que estaba reventado», cuenta.