Goles con acento americano

Buena parte de las esperanzas del Zaragoza CFF para conseguir el ascenso a la Liga Iberdrola pasan por las botas de una joven estadounidense que disfruta de su primera experiencia en el fútbol español. Maddy Williams (Ohio, 1995) creció en una pequeña ciudad de 20.000 habitantes al noreste del país llamada Perrysburg. En el estado de Ohio, a orillas del río Maumee aprendió a jugar, en un país donde el fútbol es un deporte minoritario y no es fácil acceder tanto en la escuela como en la universidad. «A menudo echo de menos mi hogar. No es fácil volver», se lamenta Williams, «pero me gusta vivir en Zaragoza, fue un cambio realmente grande venir y disfruto del estilo de vida», confirma la delantera.

Hace dos años, después de acabar sus estudios en la Universidad de Purdue (Indiana), se propuso dar el salto al fútbol europeo. Jugó su primera temporada como profesional en el PSV Eindhoven donde una lesión le dejó fuera gran parte de la temporada. A pesar de ello, no se arrepiente de su decisión de venir y valora mucho la experiencia. «Disfruté mucho de estar en Eindhoven. Estuve unos pocos meses a causa de mi lesión pero el staff y las chicas se portaron muy bien conmigo».

Este verano, después de grandes cambios en la primera plantilla, llegó al Zaragoza CFF para ocupar el puesto de nueve. En sus primeros partidos no disfrutó todo lo que le habría gustado ya que los cambios necesitan su proceso de adaptación. «Cuando llegué no me encontraba en mi mejor momento de juego, sentía que tenía un problema para encajar con el equipo. Centré mis energías en hacer bien mi trabajo que era por lo que había venido y mi juego mejoró», afirma la estadounidense. Y para eso están las cifras, cuatro goles en los dos últimos partidos que le han permitido situarse máxima goleadora con 8 tantos igualada con Isina, del Real Oviedo.

Maddy conoce muy bien a sus compañeras y al cuerpo técnico y sabe el nivel que pueden dar. «Subir a 1ª División es nuestro principal objetivo. De la forma en que jugamos ahora nos sentimos con posibilidades de ganar a cualquiera. El Barcelona es un equipo de posesión que nos va a exigir mucho, así que será una buena prueba para medirnos», manifiesta la delantera americana.

Segura de sí misma, decidida y agradable en el trato, Maddy Williams emplea su tiempo libre en su segunda gran pasión, escribir. Lo hace desde pequeña. Creó un blog llamado «200triumphs», en recuerdo a los 200 días que pasó lesionada en Eindhoven. «Escribir es una vía de escape para mí, llevo escribiendo toda mi vida desde que iba a la escuela y me gustaría poder tener más tiempo libre para hacerlo», asegura Maddy.