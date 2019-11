El gran dorado del asfalto

La locura por disputar el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso se desató hace tiempo. Es tanta la demanda por la prueba levantina que se disputa el domingo que los 25.000 dorsales se agotaron el pasado mes de junio. Y todo ello porque es el circuito más rápido de España por delante de Barcelona, San Sebastián o Sevilla y se encuentra entre los mejores del mundo.

El aragonés Toni Abadía lo tenía en mente para debutar en la distancia hasta que se lesionó, pero sí correrán el jacetano Alberto Puyuelo, que quiere bajar de 2.20 y el alcañizano Alberto Sábado, que intentará mejorar su marca de 2.23. Un grupo de seis fondistas que están entre el 'solomillo' del atletismo aragonés compiten con la esperanza de hacer un gran crono.

La cabeza de cartel es Alicia Pérez, que le tiene mucha fe a este trazado en el que ha corrido dos veces y en el que el año pasado terminó en 2.39.02. «Para mí es el más rápido de España y muchas de fuera. El ambiente ayuda mucho. Las calles son muy anchas, no hay curvas y no pasa por callejuelas», explica la turolense del Cárnicas Serrano. Para la atleta de Pepe Mareca es su undécimo maratón con solo 29 años. «Ahora firmaría estar en 2.36. Mi idea es pasar el medio maratón en 1.18 con Pablo Villalobos. Tras ser bronce en el Mundial de 50 kilómetros ha ido todo rodado y he metido calidad». Lejos queda la mínima olímpica de 2.29. «A lo mejor lo consigo con 35 años para los siguientes. Nunca se sabe», dice.

En el sexteto hay dos debutantes. Son Acharf Sellack y José Ramón Suárez. El primero tiene 31 años. «La idea es estar entre 2.26 y 2.28. La mayor incertidumbre es cómo responderé muscularmente puesto que son 42 kilómetros con muchos impactos», dice el atleta de Zenit La Mafia de Jesús Romero. «Trabajo en una fábrica de automoción y he ido apurado. Tengo dos hijos y mi mujer me ha apoyado», indica.

Suárez es un viejo conocido del atletismo que con 53 años conocerá la distancia. «En la vida hay que tener ilusiones. Me tentaba hacer algo distinto que no domino y no se cuál será el resultado», dice el atleta del Stadium de Carlos París. Es un mediofondista que fue campeón del mundo de veteranos en 1.500. «He llevado una preparación de mes y medio. Quiero estar por debajo de 2.38. Soy peleón, pero no sé cómo llegará el chasis al final», indica el aragonés.

Susi Tamargo disputa su cuarto maratón con 38 años. Su mejor marca la hizo en Berlín con 3.53.33. «El primer objetivo es bajar de 3.20, y a partir de ahí, todo será bienvenido. Llevo cinco años en el atletismo, pero me agobian las carreras cortas. En el maratón me veo más identificada». Es del Zuera y trabaja en una empresa de electrónica. «Tengo la suerte de que mi hijo hace atletismo, entrenamos juntos y es más fácil», dice.

David Gracia es un clásico del fondo aragonés. Tiene 40 años, se inició con ocho y en Valencia disputará su séptimo maratón. «Quiero hacer marca personal y acercarme a 2.40. La clave será controlar la primera parte de la carrera», dice el atleta del Running, un fondista heterodoxo. «Si me levanto media hora antes de la carrera no pasa nada. Desayuno un café con leche con un croissant y arreando», indica.

Para el calandino Víctor Tello será su séptimo maratón. «Soy muy nervioso, pero han salido los entrenamientos tan bien que llego con más ganas. Es un arma de doble filo. Puedes salir confiado y salirte un carrerón o pasarte de rosca», dice el corredor del Hinaco de Fernando García. «Estoy en un momento muy bueno con 36 años y podría intentar estar en 2.27. Los ritmos los llevo bien y la cuestión es aguantar 32 kilómetros».