La gran fiesta del baloncesto aragonés premia a los mejores

El baloncesto aragonés ha celebrado su tradicional fiesta anual en la que ha reconocido a los mejores de la temporada pasada en una gala celebrada en el Hotel Zentral AVE. Con el presidente de la Federación Aragonesa a la cabeza, Chemi Sierra, no se perdieron el evento el consejero de Educación y Cultura Felipe Faci, el director general de Deporte, Javier de Diego, la concejala de Vivienda y Deportes, Cristina García, y el director general de la Federación Española, Óscar Graefenhain.

Pero los protagonistas no fueron las autoridades sino todos los premiados. Como es habitual, la Federación Aragonesa de Baloncesto otorgó un premio a todos los jugadores de la comunidad que han participado con las diferentes categorías de la selección española. Desde San Miguel por disputar las ventanas FIBA hasta los que han estado con la sub-14 en un total de 15 internacionales. Asimismo, el organismo regional quiso conceder un premio especial a todas las jugadoras que lograron la medalla de bronce en el último Campeonato de España cadete.

El premio a jugador leyenda fue en esta ocasión para Pepe Arcega, uno de los más míticos del baloncesto aragonés, clave en la explosión de este deporte en los ochenta, un clásico de la ACB y olímpico. También recibieron su premio otros históricos como Alfredo Vizcarro y Santiago Blasco, en este caso in memoriam. Las distinciones de mujer y deporte fueron para María Isabel Roche y Ana Isabel San Agustín, mientrtas que el premio a la labor de entrenador fue para Javier Macipe, otro clásico del deporte base.

Hay otros premios con nombre propio y muy apreciados en el baloncesto aragonés como el premio José Luis Abós, que recayó en esta ocasión en el Club Deportivo Adapta, y el Toño Riva, para Santiago Loras. El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén fue reconocido por su colaboración institucional con este deporte y el San Antonio por su 60º aniversario. El Almozara, Colegio El Salvador, IES Ramón y Cajal y La Salle Teruel por su trabajo por el baloncesto. Roberto Sobreviela vio reconocida su labor arbitral y Agustín Tafalla, su espíritu Social. Por último, Ana Belén Lafuente fue premiada por su trayectoria deportiva y humana, lo mismo que Roberto Lucas, a quien se reconoció así su ascenso esta temporada como árbitro de la Liga ACB.