Los grandes talentos de Aragón deslumbran en el Palacio

Pol Oriach, un chaval de 17 años de Albelda, perfumó el Palacio de los Deportes de clase y de talento. El atleta del Hinaco Monzón puso la guinda al Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza. Fue al final cuando logró la marca soñada. Fue un récord de España en diferido puesto que Gerardo Cebrián, el locutor, se despistó y dijo que era récord de Aragón juvenil de 3.000. Pero a los cinco minutos rectificó. El pequeño Pol hizo un marcón de 8.19.33. Mejoró su crono en nada menos que un minuto. «Era el cuarto tresmil indoor de mi vida. No me lo esperaba porque pensaba estar en 8.30. Cuando he terminado me he dado cuenta que estaría cerca del récord de España porque mi padre llevaba los pasos de cada mil», indicaba satisfecho Oriach.

El oscense formó parte de un 3.000 lisos donde se disputaba el Memorial Juan Manuel Juan Boix. Se quería bajar de los ocho minutos, pero Ibrahim Ezzaydouny se tuvo que conformar con ganar en 8.07.91. Dio la salida Carlos Mayo, que bendijo a los aragoneses puesto corrieron en un segundo grupo realizando marcas personales Fernando Gil (8.16.62), Iván Manceñido (8.18.85).

Pol Oriach encabezó el grupo de prodigios aragoneses en el que también se encuentra Salma Paralluelo. Era la presentación de la atleta del Alcampo Scorpio en la categoría federada. Y no defraudó. Con su larga zancada explotó sobre el tartán azul del Huevo. La pupila de Félix Laguna terminó en 55.35, segunda marca de siempre en España en juvenil tras la de la abulense Andrea Jiménez.

César Larrosa quería batir la plusmarca nacional promesa de los 600 metros de Enrique Bondía (1.19.01). Pero no transmitió las mejores sensaciones. Ganó a duras penas al atleta del Utebo Daniel de Miguel con 1.20.61. En una carrera sin oposición Isabel Macías (Scorpio) ganó el 1.500 con marca personal del invierno (4.34.06) y Alicia Raso (Hinaco) fue tercera en pértiga con 3,96.

En un mitin de un nivel nacional discreto solo hubo una marca nacional del año a cargo de David Solis en longitud (7,75). En esta prueba el alemán Maximillian Entholzner hizo la mejor marca de la reunión con 7,89. En chicas destacó la italiana Laura Strati en el salto horizontal con 6,47. En el Memorial Carlos Val en 60 lisos se lo llevó el campeón de España Adrián Olmos con 6.78. El promesa zaragozano Dani Ambros fue segundo con 6.81.

