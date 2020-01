El guerrillero del Cofidis

Fernando Barceló es un ciclista ideal para el equipo francés del Cofidis, un conjunto sin un gran líder, pero repleto de guerrilleros que luchan en cada metro de las carreras y que está especializado en meterse en las escapadas para ganar etapas. Ya lo demostró el año pasado en el Euskadi Murias con su espectacular segunda parte de la temporada donde fue una de las sorpresas del pelotón.

Sus últimos kilómetros en la etapa de la Vuelta a España que finalizó en Bilbao no se olvidarán fácilmente. En los diez últimos kilómetros el oscense iba escapado con Philippe Gilbert, una de las leyendas del pelotón internacional, y con Álex Aranburu. En la pared del Vivero Barceló luchó hasta el final por la etapa que al final se llevó el belga. En la ronda también fue el noveno en Igualada.

Fue séptimo en el Campeonato de España y el Gran Premio Miguel Indurain y la traca final fue la clásica París-Tours donde se mostró siempre en cabeza de la escapada y finalizó el duodécimo, rematando con su sexto puesto en el Tour de Vendée. «No me quedo con ningún momento y hay muchos muy buenos. Ninguno de ellos descarto porque cada uno de ellos lleva mucho trabajo y sacrificio», reconoce el oscense. Fue por ello por lo que firmó un contrato de dos años con el Cofidis, equipo con el que corrió a prueba en el 2017. «Estoy muy emocionado con reencontrarme con el equipo que me permitió descubrir el mundo profesional. Ahora podré darlo todo con el Cofidis y ser capaz de codearme con los mejores ciclistas del mundo para seguir progresando», afirma contento el altoaragonés.

Regularidad

El nuevo corredor del equipo galo considera que lo mejor del año pasado es que «conseguí una regularidad, aunque los mejores resultados fueron a final de la temporada». El oscense de 24 años comenzó la pretemporada en una concentración del Cofidis en Calpe el 11 de diciembre. «La pretemporada me ha ido bien. No me he puesto enfermo que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar en invierno con lluvia y frío. Me encuentro más fuerte que otros años a estas alturas», explica Barceló.

Desde hace varios días se encuentra concentrado en Argentina donde debutará con el equipo francés corriendo el Tour de San Juan. «Aquí venimos con las ideas claras. Tenemos a Laporte para los esprints y Guillaume Martin para la clasificación general. Nuestra labor será la de ayudarles lo máximo posible, que no les falte nada en carrera y dejarles bien colocados en los momentos clave». Tras Argentina competirá en el Tour de Provence, Ardéche-Drome y terminará su planificación en la Vuelta a Cataluña. «De las grandes rondas, en principio tengo que preparar la Vuelta a España, pero no es seguro que vaya», indica.

Barceló se define como un corredor «sufridor y luchador en carrera. También soy un cabezota y no tiro la toalla rápido». Hasta el momento no tiene claro qué clase de corredor será en el futuro. «Lo que está claro es que lo que peor se me da es la contrarreloj. Entre las grandes vueltas y las clásicas son caminos que se separan y que se juntan. Lo importante es no estancarse, el ir año a año y sentir cómo uno evoluciona como deportista, como corredor y como persona adquiriendo más experiencia con otros corredores importantes, sabiendo escuchar y estando atento. El futuro está muy lejano y lo mejor es el día a día y disfrutar del momento. No sé si he llegado a mi techo o está por descubrir», explica.

No siente ninguna presión por la nueva exigencia que va a tener en este equipo WorldTour. «Es la presión que yo me meto, por rendir, por obtener resultados y no la presión que otros ejerzan sobre mí», reconoce.

El Cofidis lo define como un equipo «muy familiar. La mayoría son franceses que llevan varios años en el equipo. Soy nuevo, pero me han tratado muy bien, me he sentido acogido y soy uno más del equipo. Los líderes serán Elia Viviani, Jesús Herrada, Guillaume Martin y Cristophe Laporte».

Reconoce que el Ineos es un equipo que asustará este año. «Se puede presentar en cada carrera con cinco o seis posibles ganadores. También hay otros equipos que se han reforzado mucho como el Jumbo-Visma», finaliza.