La historia de Belvoir Bay, la yegua que se quemó en un incendio

No cabe duda que detrás de cada caballo siempre hay una gran historia. Alguna, increíble. Alucinante. Como la de Belvoir Bay, la yegua que este fin de semana se ha coronado la más rápida del mundo en el hipódromo de Santa Anita (Estados Unidos), y que hace 23 meses escapó con unas quemaduras muy graves de un devastador incendio que mató a 46 purasangres de carreras.

Esta potra inglesa de sangre española, pues su padre perteneció a un empresario español, escapó el 7 de diciembre del 2017 de un incendio que quemó las cuadras de San Luis Rey (San Diego). Las imágenes de cientos de purasangres aterrados, relinchando y galopando para huir de las llamas mientras sus caballerizas ardían dieron la vuelta al mundo.

Belvoir Bay goes ALL the way.



She beats the boys to win the #BreedersCup Turf Sprint!



📺: @NBCSN

💻: https://t.co/eVq1IoCP84 pic.twitter.com/VlDPGLMFj0