Histórico 'triple-doble' de Westbrook en la NBA

Russell Westbrook volvió a tener una noche triunfal al conseguir otro 'triple-doble' para su larga colección. Su actuación le dejó como el gran protagonista de la jornada NBA. El base californiano logró la inédita marca de 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias, la mejor de su carrera, en la victoria de los Washington Wizards por 132-124 sobre los Indiana Pacers.

Pese a que algunos lo tildan de individualista durante sus últimas temporadas, Westbrook ha doblado el 'triple-doble' a su voluntad, reescribiendo los libros de récords de la liga a un ritmo asombroso. Solo por tercera vez en la NBA, un jugador superó los 30 puntos, 10 rebotes y 20 asistencias después de haberlo logrado los legendarios Oscar Robertson (32-15-20), en 1961 contra Chicago Bulls y Magic Johnson (32-11-20), en 1988 ante los Sixers con Los Angeles Lakers.

