El Madrid quiere que la ACB admita el error

El enfado del Real Madrid es importante. En los despachos y en el vestuario. La derrota en la final de Copa frente al Barça en un final marcado por las decisiones erróneas de los colegiados, perjudicando a los dos equipos, llegó este domingo al director de la sección, Juan Carlos Sánchez, a afirmar que el club va a exigir a la ACB que haga un comunicado asumiendo el error de la última decisión.

“No nos podemos callar tras dos errores en dos años”, dijo Sánchez aludiendo también a la final de Copa perdida hace un año en Las Palmas, en la que los madridistas reclaman que hubo una falta de Claver a Taylor en la última acción que no fue señalada.

“TAPÓN LEGAL”

Juan Carlos Sánchez salió al rescate al afirmar que "no ha sido falta, sino un tapón legal. Es el segundo año que ocurre una desgracia contra el Real Madrid. Me parece que hemos visto 'instant replay', o no les han puesto las imágenes que yo tengo en mi movil (a los árbitros) o no sé", dijo. El calentón que llegó también a algunos jugadores, como Reyes, podría llevar a los dirigentes blancos a consultar a los socios si dejan la ACB en caso de que no haya recticación

Acerca de la posible falta previa de Randolph a Singleton, Sánchez no quiso entrar en la cuestión. "Aquí no se juzgan las acciones previas, sino lo que hay. Es un tapón legal de Randolph. Yo no sé cómo hay que llamar a eso. Lo que creo es que es una jugada legal. Cada uno que piense lo que tenga que pensar", indicó.

El director de la sección madridista comentó que habían pedido a la ACB un comunicado oficial dando una explicación. "La única reclamación que tenemos es el derecho a la pataleta, pero queremos que se tome nota y porque la ven dos o tres árbitros y que tomen una decisión que no es correcta, no es de recibo", apuntó.

"Le he pedido a la ACB que haga un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada. No quiero que un error que se produjo en Gran Canaria y otro en Madrid se vuelva a producir. “No podemos callar ya!", añadió.

"No es tapón, es rebote", se limitó a decir el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, sobre la polémica última jugada que decidió a favor del Barcelona Lassa el título. Lo único que añadió Laso es que dicha jugada "es la que decide la Copa del Rey" y que los árbitros solo le dijeron sobre la acción del pívot croata que era "falta" a pesar de que dos jugadores suyos que estaban muy cerca celebraron el triunfo porque lo vieron muy claro.