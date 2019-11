El Huesca solo da un paso

El Huesca sumó un valioso punto en el feudo de un Tenerife que continúa con su mala racha en el Heliodoro Rodríguez López, si bien los aragoneses lamentaron no haber sacado mayor provecho de su dominio en la recta final del encuentro, en la que gozaron de superioridad numérica. La primera ocasión llegó a los doce minutos de juego cuando un cabezazo de Okasaki acabó en la red de Ortola, pero finalmente el tanto se anuló por previo fuera de juego de Cristo, pero esta ocasión no amilanó a los locales, que no cesaron en su empeño de sorprender a su rival.



Dos acciones individuales de Dani Gómez al filo de la media hora obligaron a los oscenses a reconsiderar sus reticencias iniciales ante el empuje de su rival, aunque esta presión no menoscabó su ataque, puesto que en los instantes finales de este periodo, Juan Carlos, con un raso disparo desde la frontal no pudo sorprender a Ortolá.



Tras la reanudación, un oportuno cruce del zaguero local Luis Pérez evitó un franco remate del nipón Okazaki, mientras que poco después dos tentativas de su compañero Raba las desarticuló con acierto el meta Ortolá, ocasiones que dieron paso a una contienda mucho más igualada y con escasa o nula presencia en los ataques.



La última fase del encuentro fue de claro dominio aragonés, sustentado, sobre todo, por su mayor poderío físico, aunque también contribuyó el abandono del terreno de juego por expulsión de Mazán, pero que, al final, no supo traducir en lanzamientos a la portería rival. Precisamente, esa falta de ambición pudo privar al cuadro azulgrana de una victoria que le habría aupado a zona de ascenso directo a Primera División.



Sin llegadas, concluyó un entretenido encuentro en el que el punto anotado por cada uno de los dos contendientes deja a los locales flirteando otra semana con el descenso, y al aragonés haciendo lo mismo en la parte alta de la tabla.

Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Alex Muñoz, Mazán; Borja Lasso, Alberto (Javi Alonso, m.72), Luis Milla, Nahuel (Suso, m.75); Malbasic y Dani Gómez (Shaq Moore m.80).



Huesca: Álvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Datkovic, Javi Galán; Juan Carlos (Sergio Gómez, m.64), Pedro Mosquera, Mikel Rico; Raba (Escriche, m.86), Okazaki y Cristo (Eugeni, m.71).

Árbitro: Óliver De la Fuente Ramos (Comité Castellano Leonés). Expulsó por doble amonestación al local Mazán en el minto 79, además, mostró amarilla a Malbasic, y al visitante Eugeni.

Incidencias: 9.689 espectadores.