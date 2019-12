El Illueca y el Tarazona sueñan con pasar en casa ante el Deportivo y el Rayo

Illueca-Deportivo (19.00 horas)

Cada vez más hundido en el fondo de la clasificación y tras 19 partidos consecutivos sin ganar, el Deportivo busca este martes en Illueca (19.00 horas) esa victoria olvidada por la que suspira su técnico, Luis César Sampedro. «Necesitamos ganar. Lo que más necesitan nuestros jugadores es vencer y pasar esta eliminatoria. Vamos allí a conseguir esa victoria», comentó ayer. Para el entrenador del cuadro gallego, el Illueca, que es octavo en Tercera a seis puntos del cuarto, el Brea, «es un equipo que alterna estilos, que le gusta jugar en campo propio por momentos, que juega con gente abierta y en cuando al terreno de juego no nos parece que sea un campo pequeño. No es Riazor, pero no es pequeño. Vimos un par de vídeos de ellos y hay que respetarles», advirtió.

El técnico prescinde para este duelo de Mujaid Sadick, y citó a los jugadores del filial Jorge Valín, David Sánchez y Yago Gandoy, No viajaron por lesión Borja Valle, David Simón, el japonés Gaku Shibasaki y Borja Galán, quien presenta una contusión en el vasto externo. Además, Peru Nolaskoain se queda fuera por decisión técnica aunque sí cuenta con Vicente Gómez.

Tarazona-Rayo Vallecano (20.15 horas)

Sacudido por la suspensión, el pasado domingo, de su partido ante el Albacete debido a insultos racistas proferidos por su afición, el Rayo Vallecano se presenta en Tarazona este martes (20.15 horas) con más titulares de los que su técnico, Paco Jémez, había previsto como consecuencia de esos 45 minutos que no se llegaron a jugar frente a los manchegos. Así que el Tarazona, segundo en el grupo aragonés de Tercera a cuatro puntos del líder, el Teruel, tendrá enfrente a jugadores de la talla de Pozo, Embarba, Andrés o Piovaccari, efectivos ofensivos de un equipo madrileño que no se fía de los aragoneses. «Tenemos información de ellos. En su casa tiene muy bien cogidas las medidas en su campo, pero si nos tienen que ganar que sea porque hayan sido mejores, no porque hayan sido más intensos. Es un campo muy complicado. El bote es más raro pero no hay excusas», advirtió ayer Paco Jémez. «La idea era sacar otro equipo en Tarazona, pero lo que pasó el domingo hace que vayamos a poder disponer de unas situaciones que en un principio no íbamos a tener por el número de minutos», admitió el técnico, que aseveró que «queremos pasar».

Langreo-Ebro (19.30 horas)

Tras su gran victoria el pasado fin de semana ante el líder, el Ebro afronta el partido de este martes (19.30 horas) en Langreo en un gran momento ante un rival que sucumbió ante el Racing de Ferrol del aragonés Emilio Larraz poniendo fin así a una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. El técnico del Ebro, Manolo Sanlúcar, no se fía del rival, a pesar de que el Langreo es 14º en el grupo primero de Segunda B, a solo un punto de las posiciones de descenso a Tercera División. «El Langreo es un rival sólido que viene en una dinámica espectacular y que encaja pocos goles. Ahora realmente lo que me preocupa es el desplazamiento y la recuperación de los jugadores», expuso al término del choque frente al Castellón. El gaditano desplazó hasta el Nuevo Ganzábal a 20 convocados. Los porteros Loscos y Monforte; los defensas Barreda, Abel Moreno, Espín, Aguza, Tiago, Palomares y Uche, los medios Lolo, Fran, Álvaro, Rubio, Juampa, Rafa, Víctor y Ayad y los delanteros De Mesa, Carrasco y Emaná.