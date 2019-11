Induráin correrá junto a su hijo la próxima Titan Desert

Miguel Induráin, el mejor ciclista español de la historia y uno de los mejores del mundo, participará en la decimoquinta edición de la Garmin Titan Desert, que se disputará entre el 19 y el 24 de abril próximos en Marruecos.

"Voy a intentar acabarla, a pasar los seis días. Será como una carrera más pero con la intención de acabar", declaró Induráin, que recientemente visitó, en la localidad barcelonesa de Canovelles, las instalaciones de KH-7, el equipo con el que la correrá.

Algunos habéis acertado... otros lo habéis intentado 😀

¡Será un honor tener en la Garmin Titan Desert 2020 al grande de los grandes, Miguel Indurain!

El ciclista navarro formará filas en el equipo KH7 Sport.

¡Bienvenido Miguel!



El pentacampeón del Tour de Francia cambiará, a sus 55 años, el Tourmalet o el Alpe d'Huez por el desierto del Sahara. Y, aunque apenas tiene experiencia en bicicleta de montaña, no ve en ello un gran obstáculo.

"La Titan es más de rodar. El que viene de la carretera lo tiene un poco más fácil. Aunque siempre hay puntos técnicos, dunas y navegación, y para eso espero que me enseñen cómo hay que hacerlo", afirmó.

Con Melchor Mauri

Uno de sus principales mentores será el también exciclista profesional Melchor Mauri, que ejercerá de director y compañero en el KH-7. Ambos volverán a compartir equipo, un cuarto de siglo después de hacerlo en el Banesto: "Llevaba varios años con la idea, Melchor siempre me lo decía. Yo le respondía que no era el momento, pero este año me ha convencido. Será una nueva experiencia".

Otros grandes ciclistas de su época ya se atrevieron con la Titan, como Abraham Olano, Laurent Jalabert y Claudio Chiapucci, este último, uno de sus grandes rivales en las etapas de montaña en el Tour.

"No lo podía imaginar"

"Olano y otros me han hablado de la carrera. Se lo pasaron muy bien. Es duro y hay que llegar en buena condición porque se pasan momentos difíciles", manifestó el navarro, quien se retiró en 1996 con un palmarés envidiable con cinco Tours y dos Giros, además de ser campeón olímpico y mundial en contrarreloj y pulverizar el récord de la hora.

Juan Porcar, CEO de Titan World Series, admitió que "no podía imaginar" que después de tantos años a Indurain le motivara venir a esta carrera. "Solo el hecho de que venga es una muestra de la consolidación de la Garmin Titan Desert", sentenció.