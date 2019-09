Un inesperado premio

El destino es tan caprichoso que puede cambiarte la vida en cualquier momento. Marta Cardona (Zaragoza, 1995) recibió este lunes de forma inesperada la noticia de que el seleccionador, Jorge Vilda, le había incluido en la lista de convocadas con España. «Estaba descansando con el ordenador cuando una compañera me envió una foto diciéndome Zorionak –felicidades en Euskera– y no paraba de preguntarme por qué me estaba felicitando. Tuve que ver tres veces la foto de la convocatoria porque no me lo acababa de creer», afirma la jugadora de la Real Sociedad acerca del momento en el que se enteró de su primera convocatoria con la selección.

A sus 24 años, Cardona cumple uno de los sueños que cualquier futbolista tiene cuando empieza a dar patadas a un balón. «Jugar en la selección es lo máximo a lo que puedes aspirar. Obviamente, puedes llegar a jugar en clubs que ganan títulos pero poder alcanzar el equipo nacional y tener la oportunidad de jugar es haber cumplido un sueño», señala la aragonesa.El desequilibrio de la extremo diestra de la Real es el factor clave que puede decantar la balanza para que Jorge Vilda se decante por Cardona para debutar. «Si es necesario aportar lo que yo sé al equipo lo haré y si logro debutar perfecto, pero si no juego tampoco pasa nada. El premio ya lo he conseguido. Voy a disfrutar e intentar convencer al seleccionador de que puedo estar ahí», reconoce sobre un posible debut con España ante Azerbaiyán o la República Checa en los partidos de clasificación para la Eurocopa del 2021.

«Voy a disfrutar e intentar convencer al seleccionador de que puedo estar ahí»

Además de su indudable calidad como futbolista, Cardona es todo humildad y no se olvida de sus compañeras de equipo a la hora de hablar acerca de los motivos que le han aupado a la selección. «La Real Sociedad está de moda después de la gran temporada que hicimos el año pasado. Estamos en todos los focos y eso en el fútbol hace mucho. Somos las campeones de la Copa de la Reina y todavía estamos invictas en Liga este año. En este caso, yo me llevo el premio pero el mérito es de todo el equipo», reconoce la aragonesa.

A pesar de que el 2019 está siendo un año inolvidable, con título de Copa y convocatoria con España incluida, Cardona es exigente consigo misma. «Me pongo un ocho porque puedo dar todavía muchísimo más. Tengo claro que lo importante no es llegar sino lograr mantenerse. Nunca estoy conforme y tengo que seguir mejorando», analiza la zaragozana.

Cardona aterriza en un combinado español que no quiere parar de crecer después del buen papel realizado durante el Mundial de Francia donde solamente la campeona Estados Unidos fue capaz de eliminar a las de Vilda. «La selección está creciendo a pasos agigantados. El nivel cada vez está aumentando aunque creo que el resto de equipos europeos todavía van con una marcha más y por eso debemos seguir mejorando. Calidad nos sobra pero nos falta físico, que es un aspecto a trabajar desde pequeña», señala la aragonesa.

El fútbol volverá a juntar en el vestuario de la selección a dos grandes talentos del fútbol femenino aragonés como Mapi León y Marta Cardona. Antes de que el Zaragoza CFF las reclutase para su cantera, la central del Barça y la extremo habían coincidido en los entrenamientos de la selección aragonesa de fútbol. «Todavía no he hablado con ella pero seguro que es especial», admite Cardona. Las dos son las únicas representantes aragonesas del equipo nacional después de que Silvia Meseguer anunciase su adiós a la selección. «Solo somos dos jugadoras de veintitrés. Ojalá Aragón asiente las bases y más clubs trabajen el fútbol femenino desde las más pequeñas. Hago un llamamiento para que la gente quiera y desee que el fútbol femenino siga creciendo sin que sea una obligación», concluye la zaragozana.