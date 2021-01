Isabel Macías cierra su carrera deportiva

"Quiero pensar que es algo poético empezar el año diciendo que esto se acaba para mí». Así empieza Isabel Macías el anuncio de su despedida del atletismo profesional en su blog personal. La zaragozana ha decidido poner punto y final a una trayectoria que empezó en 1993 en el colegio La Estrella y que le ha llevado, entre otras cosas, a unos Juegos Olímpicos. Ha sido subcampeona de Europa de 1.500 en pista cubierta y campeona de España de la misma distancia tanto al aire libre como en pista cubierta. Una grave lesión y dos operaciones mermaron su potencial pero Isabel Macías se sobrepuso y volvió a competir.

Sin embargo, ha decidido decir basta. «Tras semanas pasándolo mal, tras la lucha angustiosa de las secuelas físicas que el confinamiento ha tenido para mí, la vida a veces decide por ti. Me dije que solo había que esperar un poco más, lo vi una oportunidad para avanzar, para preparar el 3000, para seguir evolucionando. Pero, cosas de la vida, estas últimas semanas he sentido que ciertos hechos me han dejado sin fondo de maniobra, y me ha tocado tomar la decisión de ser otro negocio que debe cerrar la persiana», escribe en su blog.

Macías dejará de competir al máximo nivel pero no deja el atletismo. Eso es imposible. La zaragozana es la nueva vicepresidenta de la federación aragonesa tras la reciente victoria electoral de Alberto Pallarés, además de la responsable de comunicación, y forma parte de la junta de la federación española. Está diplomada en magisterio y graduada en periodismo. Macías ha sido una de las atletas más destacadas de los últimos años, aunque las lesiones le impidieron volver a pelear por estar en unos Juegos Olímpicos.