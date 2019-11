La IV Carrera Unidos por la diabetes batirá su propio récord

Ya queda poco para que se dé el pistoletazo de salida a la IV Carrera Solidaria Unidos por la Diabetes en Zaragoza, que se celebrará el 1 de diciembre. La prueba festiva se presentó en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y asistieron al acto Manolo Bona, presidente de la Asociación Diabéticos de Zaragoza, José Miguel Perigot, director técnico, la múltiple campeona del mundo de patinaje de velocidad Sheila Herrero e Isabel Paricio, por El Corte Inglés.

Hasta el momento hay 1.300 inscritos y se espera alcanzar dentro de pocos días los 3.000. «Coincide con el 50º aniversario de la Asociación de Diabéticos de Zaragoza y la carrera entra en el ámbito de fomentar los hábitos saludables, de alimentación y del deporte entre los que sufren diabetes», explicó Manolo Bona. José Manuel Perigot expresaba que «El Corte Inglés siempre creyó en nosotros desde la primera edición. Queremos que esta carrera sea algo más, una fiesta familiar para todas las edades. Por eso están todas las familias invitadas». Perigot realizó una reivindicación. «Queremos que la tecnología llegue a todos los que sufren esta enfermedad y que los insulo dependientes tengan medidores continuos de glucosa como los deportistas de élite», añadió.

Sheila Herrero es la madrina. La patinadora explicó que «es una enfermedad que me ha tocado de cerca. Tengo 43 años y desde los 30 estoy dando clases y veo cada día más casos, no solo de niños. Me enorgullece que contéis conmigo», afirmó. La matinal se desdoblará con pruebas con salida y llegada junto a la Torre del Agua. A las 10.30 se iniciará la distancia de 5.000 metros y quince minutos más tarde la andada de 2.500. Desde las 12.00 comenzarán las carreras infantiles sobre 1.200 metros y terminará a las 12.50 con los aguiluchos sobre 150 metros. Todos los interesados se pueden apuntar en las plantas de deportes de El Corte Inglés de Puerto Venecia, Sagasta e Independencia y la entrega de dorsales se llevará a cabo en la cuarta planta de deportes de Puerto Venecia de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.