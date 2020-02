Jesús Olmos e Isabel Macías dan gloria al Regional de cross

Espectáculo del bueno en la última prueba de la Copa Aragón de cross. Se disputaba en el Parque Oliver el Cross Olimpo Memorial Miguel Navarro. El valor era grande puesto que se jugaban los títulos aragoneses individuales de campo a través. Y lo que es más importante. Era un test de cara a los Campeonatos de España. Se cumplieron los pronósticos y hubo dos ganadores de categoría. Fueron la olímpica Isabel Macías y Jesús Olmos. La prueba se celebró en un circuito super llano y sin cuestas, ideal para los especialistas de ruta y de pista. Con la celebración de la última prueba de la Copa Aragón se han llevado el circuito de seis pruebas Fernando Gil e Isabel Macías.

Olmos salía con dudas puesto que tiene unas molestias lumbares que le hicieron retirarse en el Nacional de medio maratón. Su gran rival en Zaragoza era Omar Ougzhif, que hizo una gran marca en Puerto Sagunto de 1.04.00. Pero le respetaron los dolores y el atleta-frutero pudo ganar en su casa. Era su segundo triunfo consecutivo en el Regional de cross tras el del año pasado, descafeinado por la retirada de Toni Abadía en Huesca.

Sobre 9.000 metros, las cosas se pusieron serias desde la segunda de las cuatro vueltas. Fue cuando se puso a tirar a tres pelado cada mil Camilo Santiago, que no optaba al título al ser riojano. El maratoniano hizo una labor de equipo para Olmos y fueron desgastando a Oughzif. Fue en la minicuesta de la última vuelta donde Olmos dio el cambio de ritmo definitivo que le dio el triunfo. Por detrás llegaron Santiago, Oughzif, Gil, Puyuelo, Agustín, Cheruiyot, Dani Osanz, El Ouahabi y Sábado. La selección para el Nacional la pueden componer Mayo, Abadía, Olmos, Oughzif, Gil y Puyuelo y puede aspirar a todo.

Olmos explicaba tras la prueba que no las tenía todas consigo. «Arrastro unas molestias en la zona lumbar y entreno con dolor. Pero en carrera he desconectado y desaparecen todos los dolores. Este año se me daba como favorito e iba con presión. En la última vuelta he dado el estirón y la jugada me ha salido bien», afirmaba Olmos.

Macías logró un triunfo doble, la Copa Aragón y el Regional. Era el segundo que conseguía en el Parque Oliver. Pero hace cuatro años sufría muchos problemas físicos y ahora la atleta del Alcampo Scorpio va a más. Sobre siete kilómetros hubo sorpresas, las más sonadas las de Miró y Rabadán. Flores e Izcue, que estaban entre las favoritas, notaron la inactividad de los problemas físicos.

Macías fue a la expectativa y aguantó los tirones de Miró primero y Pérez, que hizo un ataque tardío. Al final Macías atacó a menos de un kilómetro del final y ganó a Pérez y Miró. Después llegaron Rabadán, Sanromán, Izcue, Flores, Kap, Martínez y Larraga. En el Nacional podrían correr Espejo, Macías, Miró, Flores, Pérez y Sanromán o Rabadán. «No me veía ganadora porque Pérez estaba en un gran estado de forma. Había que sufrir para ser podio, pero me acomodé bien al ritmo. He sufrido mucho, pero he disfrutado mucho. Ha sido muy corto para Pérez y muy largo para mi y eso equilibró la batalla», decía Macías.