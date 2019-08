El juez decreta que haya fútbol los viernes, pero no los lunes

Ya es oficial, el Barça iniciará La Liga el viernes 16 de agosto en San Mamés ante el Athletic, después de la resolución cautelar del juzgado mercantil que ha decretado que habrá fútbol los viernes, pero no los lunes.

El juez Andrés Sánchez Magro ha admitido parcialmente las medidas cautelares que pedía La Liga, después de la vista oral que tuvo lugar este miércoles, y mantiene, a medias, el fútbol fuera del fin de semana que prohibió la jueza única de competición de la Federación, de momento para las tres primeras jornadas.

Después de la resolución, que pone algo cordura en la guerra por los horarios, La Liga comenzará finalmente el viernes 16 de agosto, a las 21.00 horas en San Mamés, con el Athletic-Barcelona que había previsto La Liga. Los partidos que cambian de fecha, respecto al horario anunciado por La Liga, son el Mallorca-Eibar y el Betis-Valladolid, previstos para el lunes 16 de agosto, que se tendrán que jugar en viernes, sábado o domingo.

CELEBRACIÓN DE RUBIALES

La reacción de Luis Rubiales y de la Federación fue rápida y espectacularmente dichosa, con convocatoria inmediata a los medios para celebrar lo que, a todas luces, asumen como un éxito judicial, pese a que la sentencia es sobre medidas cautelares y a que es recurrible.

"Es un día histórico. Se ha cumplido la posición de la RFEF y mi compromiso con el fútbol español y las aficiones. Estamos muy satisfechos y felices. Es el momento de alegrarse por las aficiones, también por los clubes", ha dicho Rubiales, visiblemente satisfecho, en un hotel madrileño, media hora después de que se hiciera pública la decisión.

Muy feliz! Se cumple el DESEO DE LAS AFICIONES 🏟,

mi compromiso y la posición

de la @rfef



El pasado mes dije:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con acuerdo)

Hoy el Juez dice:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con fianza de 15 M€)



GRACIAS A TODO

EL FÚTBOL ESPAÑOL

❤⚽#SomosFútbol#SomosFederación https://t.co/L8kMbDJbCL

— Luis Rubiales (@LuisRubiales) 9 de agosto de 2019

DIMISIÓN DE TEBAS

En una valoración institucional de la sentencia, la Federación ha sido muy dura con Javier Tebas, entre mensajes de satisfacción plena, hasta pedir su salida como presidente de la patronal de clubes.

“El señor Tebas ha puesto en jaque al fútbol español. Su megalomanía ha situado al fútbol en una crisis insostenible. Los clubs profesionales deben estudiar si el señor Tebas ha llevado a cabo una correcta administración de la institución. A nuestro juicio, el señor Tebas ha cubierto una etapa y no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Por todo ello, desde la RFEF consideramos que la etapa del señor Tebas tiene que terminar”, dice el comunicado.

📝 HILO | VALORACIÓN TRAS LA RESOLUCIÓN DEL AUTO DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2 DE MADRID



➡ La RFEF se muestra satisfecha ante la Resolución que recoge el 100% de la tesis de la Federación porque es un NO tajante a los lunes, reivindicación histórica del presidente de la RFEF pic.twitter.com/ra0m0nJDG2 — RFEF (@rfef) August 9, 2019

LA LIGA ANUNCIA RECURSO

La Liga, por su parte, ha emitido una nota en la que manifiesta que va a apelar la decisión y en la que carga contra el auto judicial:

“La Liga no está de acuerdo con el auto y va a proceder a ejercer su derecho de trasladar un recurso de apelación. El auto incurre en evidentes contradicciones, resuelve sobre lo no solicitado y no motiva parte esencial de la resolución”, dice el comunicado.

“LaLiga, pese a la resolución, va a poder garantizar a los operadores de televisión, nacionales e internacionales, diez bandas horarias diferentes, sin solapar, en LaLiga Santander”, ha tranquilizado también la patronal.