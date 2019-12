La jueza desestima la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el Zaragoza CFF contra la Federación

En la mañana del jueves en un auto notificado por la jueza María Begoña Miguel Abanto se comunica al club Zaragoza Fútbol Femenino la desestimación de las medidas cautelares solicitadas contra la Federación Aragonesa de Fútbol. La intención de esta solicitud era dejar sin efecto cautelarmente la decisión de la Comisión Permanente presidida por Oscar Fle y su junta directiva.

En el juicio, el club reclama la devolución del derecho a la práctica deportiva en las instalaciones del Puente de Santiago para las jugadoras del club, mientras que la Federación exige la retirada de las acusaciones de machismo vertidas en un comunicado realizado por el club el 2 de septiembre, y que alegan que ha dañado irremediablemente su imagen. La presente resolución no entra a valorar la legalidad o no de la medida tomada por la FAF quedando esta decisión pendiente para el pleito principal. De hecho, la resolución definitiva de este conflicto aún se dilatará varias semanas más y no estará antes del comienzo del 2020.

El Zaragoza CFF recurrirá la citada decisión judicial al entender que no se ajusta al derecho y perjudica enormemente los intereses del club, así como del resto de estamentos; jugadoras de fútbol base, técnicos y familiares.