Kwizera y Burkard se imponen sobre el barrizal en el Memorial Alós

No hubo sorpresas en la XLIII edición del Memorial Jesús Luis Alós que se disputó en el Parque Municipal Miguel Servet de Huesca. En la categoría masculina se impuso el atleta de Burundi Rodrige Kwizera, mientras que en mujeres dio un recital la germana Elena Burkard. La competición estuvo muy animada puesto que también se celebró el Campeonato de Aragón de cross por equipos. En las categorías reinas de sénior masculino y femenino se impusieron el Oroel El Cisne de Jaca en hombres y el Running Zaragoza, en mujeres.

Es una tradición que los atletas africanos dominen la única prueba del calendario nacional de cross que se disputa en Aragón. Roberto Dieste, el presidente del Intec Zoiti, el organizador de la competición, siempre busca prodigios africanos para dar altura a la prueba y poner casi imposible el triunfo a los atletas locales. Prueba de ello es que las últimas quince ediciones se las han llevado africanos. La última vez que venció un español fue Carles Castillejo en el 2005.

Este año la prueba regresó al Parque Municipal después del experimento del Cerro de San Jorge donde los atletas corrieron en familia. En esta ocasión los atletas tuvieron que sortear un recorrido muy peligroso por el barrizal que había en algunas de las curvas. Hubo algunos que llegaron a la cita sin clavos y que patinaron como en una pista de hielo y hubo caídas espectaculares como la del marchador Dani Jimeno.

La carrera mixta, que se celebró a mitad de mañana, calentó motores. Se jugaron la victoria en la última vuelta de 1.300 metros la veterana Isabel Macías por el Alcampo Scorpio y la joven Raquel de Francisco por el Zénit la Mafia. El chaquetazo que se dieron ambas fue impresionante y al final Macías le dio el triunfo al equipo amarillo por tan solo dos segundos. Y veinte minutos más tarde le esperaba a Macías el cross largo de 7.500 metros.

Después corrieron las mujeres. Desde el pistoletazo de salida se escapó Elena Burkard, la campeona alemana de campo a través. La figura local era Cristina Espejo, que fue toda la carrera acompañada de Uxia Pérez y Victoria Salvadores. Al final se jugó el segundo puesto al esprint en favor de la montisonense, que llegó a más de un minuto de la ganadora. El duelo por el cuarto puesto se lo llevó Isabel Linares, en su mejor carrera del invierno, por delante de Isabel Macías. Por equipos el mejor fue el Running Zaragoza.

Cristina Espejo estaba satisfecha de su segundo puesto. «Estoy contenta porque volví a los entrenamientos el 2 de enero por unas molestias en el glúteo. En los primeros cien metros se ha ido la alemana y he visto que no era ritmo para mí. El circuito era muy embarrado y he salido con clavos». Espejo tiene dudas sobre qué prueba preparará para este invierno. «No sé si me volcaré en el Nacional de cross o el indoor», indicaba.

DOMINIO TOTAL / Rodrige Kwizera cumplió los favoritismos sobre el barro. El atleta de Burundi es el undécimo en el Mundial de cross. Sobre 10.500 metros, solo al inicio le aguantaron el etíope Beyo y el marroquí Mounim. Por detrás, un valiente Jesús Olmos lideró las esperanzas aragonesas llegando a ponerse a escasos metros del segundo puesto. Pero las tres últimas vueltas tuvo que plegar velas.

Kwizera se deslizaba sobre el barro y como dijo Roberto Dieste por la megafonía nada más llegar a meta el atleta de Burundi entró más fresco que una lechuga. Tras Olmos, el segundo aragonés en meta fue Víctor Puyuelo. Quinto fue más fuerte que Shamack Cheruiyot. El propio Puyuelo lideró un gran triunfo por equipos del Oroel El Cisne, que se impuso al Intec Zoiti y el Zénit la Mafia. El Atletismo Calatayud se dio el gran batacazo de la mañana puesto que el equipo encabezado por el keniata Cheruiyot se quedó fuera del Nacional de cross. No le fue mucho mejor al Hinaco Monzón, quinto.

En la clasificación por equipos en cadete ganaron el Scorpio en mujeres y el Zénit en hombres, en juvenil Tragamillas en mujeres y Zénit en hombres, en júnior Scorpio en mujeres y hombres y en promesa masculino, el Intec Zoiti.