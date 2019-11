Laia, la niña con síndrome de Down, jugará la Copa de España de voley

Laia, la niña de 13 años con síndrome de Down que juega en el equipo infantil del Club Volei Esplugues, participará en la Copa de España de la especialidad que se celebra a finales de diciembre en Guadalajara, según ha confirmado a este diario Agustín Martín, presidente de la Federación Española de Voleibol. No habrá impedimentos para la inscripción a pesar de que supere en un año la edad de la categoría. "Nosotros, en cambio, todavía no lo tenemos tan claro", precisa Álex Gusano, presidente del club barcelonés, para rebajar el tono de optimismo.

La federación entiende que todo se ha debido a un mal entendido y a una falta de comunicación con el club afectado, a la vez que denuncia una mala utilización de las redes sociales practicada por el entorno del conjunto catalán. Siempre, según la explicación del máximo dirigente del organismo español, "se habría atendido la petición para que Laia pudiera jugar".

LA PRIMERA ALERTA

El pasado lunes Sílvia Picas, directiva del club de Esplugues, alertó a través de su cuenta de twitter de que la federación española impedía la participación de la niña con síndrome de Down en la Copa de España que se disputa a finales de diciembre en Guadalajara. Diversas personas, como la alcaldesa de la localidad, la socialista Pilar Díaz, se hicieron eco de la demanda que enseguida se hizo viral en las redes sociales. Laia, así se llama la niña nacida en el 2005, superaba en un año la edad permitida en infantiles.

La Federación Catalana nunca ha puesto impedimentos para que Laia juegue como infantil. Asimismo, hay un dictamen psicopedagógico que recomienda que vaya siempre un curso por debajo de lo que le toca por edad, lo que Laia siempre ha hecho tanto en sus tareas de estudio como deportivas. El Esplugues, asimismo, estaba dispuesto a acudir al torneo de Guadalajara aunque le dieran todos los partidos por perdidos con tal de contar en sus filas con Laia.

"HASTA EN LA BBC"

"El tema hasta ha salido hasta en la BBC. Es una vergüenza solo pensar que la federación podía oponerse a que esta niña participase en el torneo. Ha sido un acto cobarde cuando nosotros no sabíamos nada y nos enteramos por las redes sociales. No hay ningún problema. Tan solo deberá cambiarse la regla, lo que hará la comisión ejecutiva de la federación que se reúne a finales de mes. Pero yo, como presidente, ya puedo adelantar que Laia jugará, sí o sí".

"Nosotros no lo vemos tan claro, porque igual nos obligan a cambiar de categoría y jugar en cadetes y no podemos perjudicar a todas las niñas. En estas condiciones no acudiríamos al torneo", afirma Álex Gusano. Él mismo confirma que contactó en dos ocasiones, en un plazo de 48 horas, con la federación española. "Habló con una administrativa por dos ocasiones, pero no era la interlocutora correcta para una consulta de este tipo", puntualiza el presidente Martín. "No es cierto matiza Gusano-. Contacté con la persona que se encarga de los temas de competición, que siempre es la misma y me confirmó que la jugadora no reunía las condiciones que nosotros pedíamos".

EL CAMBIO DE NORMATIVA

"Solo hay que aprobarlo, como así se hará, porque hay que hacer lo imposible para que Laia juegue. Pero hasta el miércoles el Esplugues no se había inscrito. Es un caso excepcional, pero me gustaría recibir disculpas. Ha sido vergonzosa la utilización de las redes sociales contra la federación", indica el presidente del organismo.

El Esplugues cuenta con el apoyo de su ayuntamiento. "El club llamó varias veces a la federación española y desde la secretaría técnica les dijeron que no podía jugar. Gusano pidió hablar con alguna persona de la directiva y le dijeron que no y más cuando la vicepresidenta es la presidenta de la catalana", indican fuentes municipales. La vicepresidenta de la española y presidenta de la catalana, Maribel Zamora, estaba ausente debido a un problema personal.

"El viaje al torneo lo sufragan los padres de las niñas (El Club Volei Esplugues es exclusivamente femenino). Algunos van en el autocar para abaratar gastos y no se trata de un torneo oficial", concluye Álex Gusano. El presidente de la española puntualiza que la Copa de España es el torneo más importante en categorías inferiores con 6.000 niños participando.