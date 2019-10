LaLiga pide cambiar el orden del clásico y los clubs se niegan

LaLiga que preside Javier Tebas solicitó ayer, a la vista de las protestas en Cataluña tras la sentencia contra los presos independentistas, que el partido que el Barça y el Real Madrid deben disputar el sábado 26 de octubre en el Camp Nou (a las 13.00 horas) se traslade al Santiago Bernabéu. La llamada al Comité de Competición se produjo al constatar que el 26 de octubre está prevista una gran manifestación de protesta convocada por Tsunami Democràtic y al temor de incidentes aprovechando la caja de resonancia de un clásico.

Desde el Barcelona existe honda preocupación por lo que pueda suceder el día del partido, pero hasta la fecha no parece partidaria del cambio de sede, ya que considera que el 1 de octubre del 2017 se vivió una situación más tensa y se jugó igualmente, ante Las Palmas, aunque a puerta cerrada. No obstante, el tema no se ha tratado aún de forma interna y nadie del club catalán desea aún pronunciarse de forma oficial. De hecho, una fuente autorizada de la entidad azulgrana informó a Efe de que el Barcelona ya ha recibido la notificación del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), a instancias de LaLiga.

Pese a que dispone de tres días para responder a la misma, el club catalán ya tiene decidido que no piensa aceptar la posibilidad de que se cambie el orden de los clásicos. El Madrid, al parecer, tampoco ve con buenos ojos el intercambio de fechas. Si no ve garantizada la seguridad, prefiere directamente la suspensión, según apuntan algunos medios de la capital española. En caso de que las partes accediesen al traslado, el partido de vuelta sería en el Camp Nou, el 1 de marzo.

FUERZA MAYOR

LaLiga alude a «causas de fuerza mayor contemplada en el reglamento de la Federación Española» y a «la inseguridad» que se vive en la capital catalana desde que se divulgara la sentencia del procés. La Federación Española de Fútbol, que es la competente en el calendario, emitió un comunicado en el que admite haber recibido la petición de la LFP y que a su vez ha trasladado a los dos clubs. El Barça y el Madrid tienen hasta el lunes para presentar alegaciones. «Una vez recibidas y analizadas –reza el comunicado– fallará Competición». Justo después de recibir la RFEF la petición de LaLiga de cambiar el orden de los partidos, la Comisión Antiviolencia anunció que el encuentro «es de alto riesgo», algo habitual en este tipo de enfrentamientos.

El Barcelona fue uno de los clubs que se pronunció el pasado día 14 después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia condenatoria a los líderes del procés por sedición, con penas de entre 13 y 9 años de cárcel. Hace dos años, la junta directiva azulgrana decidió que se jugase a puerta cerrada el partido ante la UD Las Palmas, de la séptima jornada de la Liga 2017-2018, que coincidió con el referéndum ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017, por circunstancias de «excepcionalidad» y ante la negativa de LaLiga a decretar el aplazamiento. Por su parte, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, afirmó que «no se va a suspender ninguno de los 5.000 partidos que se juegan este fin de semana en Cataluña».