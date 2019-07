El Levante medita lanzarse a por Pep Biel

El buen final de temporada de Pep Biel, con 6 goles y varias actuaciones decisivas, ha despertado el interés de varios clubs de Primera. El Levante es quizá el que más interesado en estos momentos está en el mediapunta balear, que también está en la agenda de Osasuna y del Mallorca, mientras que estuvo en la del Celta. El club valenciano, donde no es una opción prioritaria, no ha presentado oferta por el futbolista, como tampoco el resto de equipos, aunque en todos está situado, en mayor o menor medida, en la agenda de opciones, si bien fuentes cercanas a Osasuna sí descartan por ahora ese fichaje.

En el caso del Levante está buscando jugadores que se puedan mover en banda y ya ha vistó cómo se le escapaba Machís, que jugará finalmente en el Granada. El club granota quiere un futbolista con gol y que pueda partir de las dos bandas, papel en el que Pep Biel encaja. Eso sí, su cláusula, de 10 millones, hace que el Zaragoza tenga la sartén por el mango si el club valenciano decide intentar su fichaje, ya que la oferta en ningún caso superaría los tres millones.

Con el traspaso de Soro al Real Madrid pendiente ya de los últimos detalles y que se rematará esta semana por 2,5 millones, el Zaragoza necesita hacer alguna venta más de ese valor o incluso algo superior (también están las salidas de Pombo y Verdasca, que no se irán por la carta de libertad). El club tiene que paliar un déficit de caja de unos 5 millones, teniendo en cuenta que parte de los traspasos va a los convenios de Hacienda y acreedores, por lo que la cifra, si no hay aportaciones de la Fundación Zaragoza 2032, que no se esperan, tiene que acercarse a los 8 millones.

El otro jugador con cartel es James, que ya ha tenido ofertas en firme y del que no se debe descartar, ni mucho menos, que salga traspasado, porque es un futbolista muy seguido por equipos de Primera y no solo de España. El club ya rechazó en su día una oferta del Toronto, de la MLS.

Biel, con contrato hasta 2022, rechazó a principios de junio una renovación con una leve mejora de su contrato. Ahora mismo, tiene una de las fichas más bajas de la plantilla, ya que solo alcanza el mínimo salarial en Segunda con los objetivos (unos 77.000 euros), mientras que la parte fija de su contrato estaría en torno a los 50.000 euros brutos.