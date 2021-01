El Levitec Huesca destituye a David Gómez

El Levitec Huesca ha decidido destituir a su entrenador, David Gómez, para intentar revertir la situación en la que se encuentran, con solo tres victorias en trece partidos en el grupo B de la LEB Oro. El segundo entrenador del club en las últimas temporadas, Carlos Lanau, se hace cargo del equipo a partir de ahora. "El club ha tomado esta difícil decisión con el objetivo de revertir la situación deportiva que atraviesa el equipo. Asimismo, el club quiere agradecer a David Gómez su trabajo e implicación con el proyecto peñista durante el tiempo que ha estado vinculado a la institución. Además, el Club Baloncesto Peñas le desea la mejor de las suertes en su futuro", señala el Peñas en su nota de prensa.

El ya exentrenador, David Gómez, también dejó un mensaje de despedida en las redes sociales. "Hoy me despido del CB Peñas y de todos los peñistas. Me gustaría agradecer al club y, en especial a David Gros, la oportunidad. Atrás queda mucho esfuerzo por revertir una situación que nadie deseaba. No ha sido nada fácil por todos los inconvenientes, lesiones, un confinamiento, múltiples cambios y todo esto no nos ha permitido continuidad ni disponer de toda la plantilla en ningún partido de la temporada. Espero y deseo que a partir de ahora todo eso cambie para que el equipo siga en LEB Oro y disfrutar de un futuro brillante. El esfuerzo, el compromiso y la confianza total por parte de los jugadores y el staff desde el primer día es algo que no olvidaré. Me quedo con el cariño y aprecio de todos ellos. Este fantástico grupo humano formará parte de mi vida para siempre. Muchas gracias".