Una leyenda viviente

Paco Manau es una de las leyendas vivientes más veteranas del Centro Atlético Monzón. Aunque este veterano de 86 años reconoce que «el mayor es mi amigo Vicente Español Barceló, que fue quien me introdujo en el atletismo y que ahora tiene 88 años». Los achaques hacen mella en este montisonense de pro. Pero la memoria la sigue teniendo intacta. «Voy bien para según que cosas. Conservo mucho la memoria lejana. Pero para la cercana necesito un repaso. Son tantas las personas a recordar de todas las épocas y tan majos…», explica este veterano con pinta de dandi.

Paco Manau lo ha sido todo en el CA Monzón. Primero atleta, después juez y además sucedió como presidente de la entidad a José Pedro Blanc. Fue desde 1969 hasta 1985. «No me presenté. Nos presentaban. El dedo de Ernesto Bribián señalaba al que fuera. Si no hubiera sido presidente, mejor. Nunca me apetecieron estas cosas, pero alguien tenía que ser», apunta resignado Manau. Nunca ha perdido sus raíces. «Sigo siendo socio del Monzón», dice orgulloso. Ahora se pasa todas las mañanas por las pistas para cuidarlas. «He sido ayudante en todo: cuidar la pista, regarla, mover un montón de vallas... Fui un peón barato, aunque no muy bueno. Vengo todas las mañanas y ahora solo a pasear». Manau se da un paseíto de veinte minutos desde su casa en la calle Azucarera hasta las instalaciones. Y sigue siendo un gran aficionado al atletismo. «Aunque el Mundial de Doha ha sido muy raro. Había cuatro gatos en las gradas. Es inútil donde no hay afición. Es el desastre del dinero para según qué cosas», sentencia.

Manau compatibilizaba en sus años mozos el fútbol en el Club Deportivo Monzón con el atletismo. «A fútbol jugábamos en todas partes, en las eras, los descampados, las calles. Era interior izquierdo, pero manejaba las dos piernas». Entonces tenía 13 años. Tres más tarde se inició en el atletismo. «Cuando saltaba pértiga José Enrique Blanc éramos cuatro gatos y el de la guitarra en Monzón. Había 6.000 habitantes como mucho. Influía mucho el entorno. Los chicos después del colegio no teníamos muchas cosas que hacer y nos íbamos por el castillo, por los montes, por el río Sosa...», recuerda. Se enganchó con el atletismo gracias a su cuadrilla. «Nos juntábamos un grupo de amigos y a nadie le gustaba quedarse atrás. Hacia el 100 y el 200 lisos y era del montón. Tenía afición, pero unas condiciones no muy buenas. Corría en 11.5 en el campo de la Arboleda y en Monzón había ocho o diez mejores que yo», explica Manau.

Fue decisivo en su vinculación con el atletismo Ernesto Bribián, el gran impulsor de este deporte en Monzón. «El club no hubiera sido lo mismo sin Bribián. De aquella época no queda nadie. Los fundadores han dejado la semilla, pero hace años que ya no están. Eran gente estupenda, trabajadores, sacrificados y entusiasmados con el atletismo». Bribián fue el primer presidente. «Él hizo todo. El coronel arrastró a sus amigos y después fuimos llegando otras oleadas. Era extraordinario. Posiblemente alguno dirá que era un cascarrabias y lo era a ratos cuando las cosas no iban como el quería. Pero tenía una cabeza impresionante y era un estadístico de primera categoría».

Figuras

Muchos grandes atletas han visto pasar por sus ojos. Entre ellos Antonio Monter. «En el año 58 ya saltaba 7 metros y bajaba de los 11 segundos en 100 en pista de tierra. Mi hermano Antonio era para su época muy bueno y practicaba 110 y 400 vallas. José Bayona tenía unas condiciones extraordinarias y en ceniza corrió los 200 metros en 22 segundos. Y Javier Moracho fue un formidable atleta y campeón de Europa de 60 vallas». No se olvida de otros tantos como Luis López, Álvaro Burrell, Javier Gazol, José Enrique Blanc, Pío Vallejo, Manuel Burrell…

Pero de tantos grandes talentos tiene claro con quien se queda. Es el olímpico Eliseo Martín. «El momento más histórico en el club fue cuando fue tercero en el Mundial de París en los 3.000 obstáculos. Eliseo ha sido el mejor atleta aragonés de la historia», afirma convencido. Manau empezó a practicar atletismo con medios y materiales rudimentarios. «Corríamos con botas de militar». Las primeras pistas que conoció fueron las de La Arboleda. «Era un campo de fútbol de tierra. Eran cuatro calles de tierra que se marcaban con una punta de jabalina y alguna vez con cal. Fue allí donde vimos a un francés saltar cuatro metros en pértiga y cayendo en el foso de arena». Después se creó la segunda pista.

También vio aparecer en los inicios del club la practica por las mujeres del atletismo, algo impensable por aquella época. En eso también fue pionero el CA Monzón. «Era algo complicado por aquella época, pero ellas no tenían ningún inconveniente. Eran chicas modernas, que no les importaba lo que dijeran porque no hacían nada malo». Dejó la practica del atletismo en 1964. Desde entonces hasta ahora las cosas han cambiado mucho en su querido pueblo. «La época actual es la mejor. Los chicos nacen enseñados. Los padres les ayudan y no exigen campeones. Aquí hay afición y los cuidan. Se les proporciona buen material y los entrenadores les dan un buen trato», finaliza el montisonense.